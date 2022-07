Tourisme Algérie et insécurités : le gouvernement Canadien en a touché un mot

L’Algérie fait partie des destinations les plus prisées par les touristes étrangers en Afrique. Sa nature décorée par des paysages époustouflants et son histoire hors du commun attirent les visiteurs.

Cependant, le Gouvernement du Canada a mis en garde les Canadiens souhaitant se rendre en Algérie. Cette alerte lancée concerne-t-elle quel domaine ? Cet article vous en dira un peu plus !

Des instructions de mise en garde pour les Canadiens désirant s’aventurer sur le territoire DZ

Le Gouvernement canadien a publié des instructions visant à mettre en vigilance les ressortissants canadiens qui veulent visiter le pays algérien en cette période estivale. Il a souligné qu’il y avait certaines préoccupations en matière de sécurité et que cela pourrait changer de façon très brusque.

Il a également invité les canadiens à être prudents à tout moment et à se renseigner auprès des médias locaux et des autorités algériennes en cas de problème. Cependant, cette annonce a suscité la curiosité des habitants DZ et des visiteurs. Ils stipulent que l’Algérie est un pays sécuritaire, de ce fait, la raison de cette mise en garde demeure très floue.

Une annonce basée sur des problèmes de sécurité

L’État canadien a notamment mentionné plusieurs régions algériennes, à savoir : Adrar, El Oued, Ouargla, Illizi,Tindouf, Tébessa, et Tamanrasset. Il a souligné que ces Wilayas présentaient des groupes armés très actifs ; et qu’ils existaient aussi dans ces régions des menaces de terrorisme, de banditisme et d’enlèvement.

L’Etat canadien a également invité son peuple à ne pas s’aventurer dans la région de Kabylie, de Bouira, de la Bejaia, de Boumerdès, de Tizi-Ouzou, le Béchar, de Biskra, de l’Annaba, de l’El Bayadh, de Jijel, de l’El Taref, de Khenchela, de Skikda, de Laghouat, ainsi que de Souk Ahras.

Le gouvernement du Canada a défendu ses ressortissants de ne pas se rendre dans ces endroits susmentionnés si ce n’est pour des raisons inévitables.