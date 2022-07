Tourisme Algérie : L’équilibre sur le rapport qualité – prix est-il respecté ?

La saison estivale est l’occasion parfaite pour partir en vacances. C’est également le moment opportun pour stimuler la filière touristique surtout avec l’ouverture partielle des frontières. Le tourisme intérieur et extérieur y contribue pour soutenir l’économie.

Toutefois, les touristes semblent être les plus défavorisés à l’égard de cette situation. En effet, le rapport entre la qualité et le prix est remis en cause depuis certaines scènes controversées sur le tourisme algérien.

La qualité des services remis en doute

Avec des tarifs excessifs en période estivale, la qualité de l’offre devrait être en mesure de satisfaire les besoins des touristes. Toutefois, rien n’est parfait et c’est tout aussi valable dans le secteur du tourisme.

En effet, le président de l’Association de protection du consommateur, Mustapha Zebdi, a dévoilé toutes les facettes cachées de cette industrie dans une publication. Dans un post, il a clairement souligné que les hôtels trompent les consommateurs.

C’est le cas comme par exemple de la vidéo qui montre des viandes cuites congelées qui seront utilisées ultérieurement ou bien des hôtels infestés de cafards. C’est un fait inacceptable surtout quand ces hôtels montrent des tarifs très excessifs aux consommateurs, a encore précisé Mustapha Zebdi.

Un réel blocage sur le développement de la filière touristique

Force est de constater que l’Algérie peine à développer le secteur du tourisme. Alors que ce dernier regorge un fort potentiel économique capable de renverser en un rien de temps cette industrie.

Les prestations médiocres dans les hôtels, les qualités de service remises en cause mais également les tarifs excessifs imposés constituent tous un réel blocage pour son développement. Mais pas que. Salim Ayache, expert dans cette filière souligne que d’autres facteurs entrent également en jeu, notamment le manque de segmentation sur la filière touristique.