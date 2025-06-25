Tourisme au Maroc : Explosion des revenus avec 34 milliards de dirhams en 2025, un record historique !

Le Maroc, pays aux mille et une merveilles, a toujours été une destination touristique de choix. Mais cette année, le royaume chérifien a franchi un cap historique en matière de revenus touristiques. En effet, l’année 2025 marque un tournant décisif avec des recettes record s’élevant à 34 milliards de dirhams. Un chiffre impressionnant qui témoigne du dynamisme et de l’attractivité grandissante du secteur touristique marocain.

Découvrez dans cet article les facteurs clés de ce succès sans précédent et les perspectives d’avenir pour le tourisme au Maroc.

Le Maroc enregistre une croissance record de ses revenus touristiques en 2025

Le secteur touristique marocain a connu une performance exceptionnelle durant les cinq premiers mois de l’année 2025, générant un montant impressionnant de 34 milliards de dirhams. Cette somme représente une augmentation de 8% par rapport à la même période en 2024. Le nombre de nuitées a également augmenté, atteignant 11,8 millions, soit une progression de 13%.

Par ailleurs, le pays a accueilli 7,2 millions de touristes, soit une hausse de 22% en glissement annuel. Ces chiffres témoignent de l’efficacité des stratégies mises en place par le gouvernement pour dynamiser ce secteur vital pour l’économie nationale.

La stratégie gouvernementale pour stimuler le tourisme porte ses fruits

La ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, a souligné l’importance des investissements gouvernementaux dans la réalisation de ces résultats positifs. Elle a notamment mentionné la mise en œuvre de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026, dotée d’un budget de 6 milliards de dirhams. Cette initiative vise à promouvoir et relancer le transport aérien, renforcer l’investissement dans l’hébergement touristique et l’animation, ainsi que développer 14 projets majeurs pour dynamiser le tourisme régional.

En outre, Mme Ammor a noté une augmentation de 4% du nombre de nuitées liées au tourisme interne, atteignant près de 3 millions sur les cinq premiers mois de 2025, preuve de l’efficacité de ces efforts.

Les provinces du Sud, nouvelle destination prisée des touristes

Les provinces du Sud du Maroc connaissent un engouement sans précédent de la part des touristes, tant nationaux qu’étrangers. Selon Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, environ 80 000 personnes ont séjourné dans des établissements d’hébergement touristique de ces régions à fin mai 2025, soit une hausse impressionnante de 48% par rapport à 2019.

Cette popularité croissante est soutenue par la feuille de route 2023-2026 qui met en avant plusieurs filières thématiques, comme « Désert & Oasis Adventure » ou « Circuits culturels ». De plus, l’introduction de nouvelles liaisons aériennes, telles que « Madrid-Dakhla » et « Lanzarote-Dakhla », joue un rôle crucial dans cette dynamique positive.