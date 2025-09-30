Tourisme en Tunisie : Un pari audacieux pour 2025, la candidature au Congrès mondial des guides

La Tunisie, pays aux mille et une merveilles, se lance un défi de taille : accueillir le Congrès mondial des guides. Un pari audacieux qui pourrait bien redéfinir l’image du tourisme tunisien à l’échelle internationale. En cette année 2025, la candidature de la Tunisie est plus que jamais d’actualité.

Quels sont les enjeux de ce projet ambitieux ? Comment la Tunisie compte-t-elle séduire les organisateurs de cet événement prestigieux ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Préparez-vous à plonger au cœur d’une aventure où tradition et modernité se rencontrent pour offrir un nouveau visage au tourisme en Tunisie.

La Tunisie en lice pour accueillir le Congrès mondial des guides touristiques 2028

L’Union nationale des guides touristiques indépendants (UNGTI) a proposé la candidature de la Tunisie pour organiser le Congrès mondial des guides touristiques en 2028. Cette initiative, annoncée par Chedi Sfaxi, président de l’UNGTI, pourrait offrir à la Tunisie une visibilité internationale sans précédent et des retombées économiques durables.

Le projet, soutenu par le ministère de tutelle et l’Office National du Tourisme Tunisien, met en avant le riche patrimoine UNESCO du pays, notamment l’île de Djerba. L’événement pourrait attirer environ 500 participants de plus de 60 pays, générant une visibilité touchant jusqu’à 300 000 personnes à travers leurs réseaux.

Les atouts de la Tunisie pour accueillir le Congrès mondial des guides touristiques

La candidature tunisienne repose sur plusieurs arguments clés. Sa position géographique centrale, au cœur du bassin méditerranéen, offre une accessibilité optimale. L’île de Djerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un autre atout majeur.



Des circuits prévus permettront aux participants de découvrir les trésors du pays, de Carthage à Dougga en passant par le Sud tunisien. De plus, une nouvelle règle exclut les continents ayant récemment accueilli l’événement, favorisant ainsi la Tunisie face à ses concurrents africains, l’Éthiopie et le Botswana. Cette conjoncture favorable pourrait bien faire pencher la balance en faveur de la Tunisie.

Modernisation de la profession et perspectives d’avenir

L’UNGTI ne se contente pas de porter la candidature tunisienne pour le Congrès mondial des guides touristiques 2028, elle s’engage également dans une démarche de modernisation de la profession. Un projet de loi visant à actualiser une législation datant de 1973 a été préparé et déposé par l’Union, jugée obsolète et entravante pour le secteur.

Cette initiative pourrait avoir un impact significatif sur le tourisme tunisien, avec une portée potentielle touchant jusqu’à 300 000 personnes. La décision finale concernant l’attribution du congrès sera rendue lors d’un vote qui aura lieu fin février 2026 au Japon, un moment crucial pour l’avenir du tourisme en Tunisie.