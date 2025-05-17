Tourisme : l’explosion des tarifs en 2025 rend cette destination adorée des Algériens inaccessible

L’année 2025 marque un tournant dans le secteur du tourisme. Les tarifs explosent, rendant certaines destinations autrefois prisées par les Algériens désormais inaccessibles. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle touche une destination particulièrement appréciée des voyageurs algériens. Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette inflation ? Comment les touristes algériens réagissent-ils face à cette nouvelle donne ?

C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en mettant en lumière les conséquences de cette hausse des prix sur le tourisme algérien.

La Turquie : une destination de vacances de plus en plus coûteuse pour les Algériens

La Turquie, autrefois un paradis touristique abordable pour des milliers d’Algériens, voit son attrait s’éroder à l’approche de l’été 2025. La cause principale est une inflation galopante qui affecte la restauration, le shopping et autres activités quotidiennes. Cette hausse des prix menace sérieusement l’attractivité de la Turquie, qui jusqu’à présent offrait un excellent rapport qualité-prix.

Selon le ministère turc de la Culture et du Tourisme, le nombre de touristes a diminué de 11,6% en mars, ramenant le total à 2,99 millions. Cette tendance à la baisse pourrait compromettre les objectifs du pays de recevoir 65 millions de visiteurs internationaux et de générer 64 millions de dollars de revenus touristiques d’ici la fin de l’année.

La Turquie perd de son attractivité face à l’Europe méridionale

La Turquie, autrefois aussi abordable que la Tunisie ou l’Égypte, est désormais perçue au même niveau que des destinations d’Europe méridionale comme l’Italie, l’Espagne et la Grèce. Cette évolution a un impact sur le nombre de touristes, notamment allemands, qui a chuté de 33% à Antalya au premier trimestre 2025. Les professionnels du tourisme turc s’inquiètent de cette situation.

Hakan Saarcioglu, président de l’Association des directeurs d’hôtels professionnels, alerte sur le fait que la Turquie est devenue moins compétitive par rapport à des destinations comme la Tunisie ou l’Égypte. L’image de la destination bon marché est donc en péril, ce qui pourrait nuire à long terme à la réputation touristique du pays.

La Tunisie : une alternative compétitive pour les touristes algériens

Face à l’augmentation des coûts en Turquie, les touristes algériens pourraient se tourner vers des destinations plus abordables. La Tunisie, par exemple, offre une option compétitive. Avec des prix plus bas et une proximité culturelle et géographique avec l’Algérie, elle pourrait devenir une destination privilégiée pour les Algériens.

Cette évolution pourrait également influencer le choix des destinations de vacances pour les Algériens dans les années à venir. En effet, si la tendance se confirme, nous pourrions assister à un changement significatif dans les habitudes de voyage des Algériens, qui pourraient privilégier des destinations plus économiques et proches de leur pays d’origine.