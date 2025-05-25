Tourisme : Marrakech, toujours dans le cœur des Français pour 2025, découvrez pourquoi !

Marrakech, la ville rouge du Maroc, continue de séduire les Français en 2025. Cette destination exotique, riche en histoire et en culture, offre une expérience touristique unique qui ne cesse d’attirer les voyageurs en quête d’évasion et de dépaysement. Mais qu’est-ce qui fait de Marrakech un choix privilégié pour les Français ? Quels sont les attraits irrésistibles de cette cité marocaine qui la maintiennent au sommet des destinations favorites ?

Cet article vous invite à découvrir les raisons de cet engouement persistant pour Marrakeck, véritable joyau du tourisme mondial.

Les villes marocaines séduisent de plus en plus les voyageurs français pour l’été 2025

Selon une étude réalisée par OpinionWay pour le comparateur de voyages Liligo, plusieurs villes marocaines figurent parmi les destinations privilégiées des Français pour l’été 2025. Marrakech se maintient dans le top 10 des destinations les plus recherchées, occupant la 9ème place. Par ailleurs, Essaouira et Fès connaissent une popularité croissante avec une augmentation respective de 147% et 64% des recherches.

Malgré cette tendance, la France demeure la destination préférée des Français avec 14% des recherches, tandis que l’intérêt pour l’Europe diminue de 7% par rapport à l’été précédent.

La France, destination estivale privilégiée des Français en 2025

L’étude d’OpinionWay pour Liligo révèle que la France reste le choix numéro un des vacanciers français pour l’été 2025. En effet, 67% des personnes sondées envisagent de passer leurs vacances sur le territoire national, soit une augmentation de 6 points par rapport à l’année précédente.

Parallèlement, l’intérêt pour les destinations étrangères semble fléchir : seuls 45% des répondants prévoient de partir à l’étranger, soit une baisse de 5% par rapport à l’été 2024. Cette tendance pourrait s’expliquer par une volonté de redécouvrir les richesses locales ou par des considérations économiques et environnementales. Quoi qu’il en soit, l’Hexagone continue de séduire ses habitants pour les vacances estivales.

Diminution de l’attrait pour les voyages à l’étranger et en Europe en 2025

Le sondage d’OpinionWay pour Liligo met également en lumière une baisse de l’intérêt pour les voyages à l’étranger et en Europe. En effet, seulement 45% des personnes interrogées envisagent de partir à l’étranger durant l’été 2025, soit une diminution de 5% par rapport à l’année précédente.

De plus, l’Europe semble perdre de son attrait auprès des vacanciers français : seuls 37% prévoient de s’y rendre, marquant une baisse de 7% par rapport à l’été 2024. Ces chiffres témoignent d’un changement dans les habitudes de voyage des Français, qui semblent privilégier davantage les destinations locales ou moins traditionnelles comme le Maroc.