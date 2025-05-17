Touriste algérienne échappe miraculeusement à une brutale attaque au Sri Lanka : son récit bouleversant

Voyager est une expérience enrichissante, mais parfois, elle peut tourner au cauchemar. C’est ce qu’a vécu une touriste algérienne lors de son séjour au Sri Lanka. Victime d’une attaque brutale, elle a miraculeusement survécu et partage aujourd’hui son récit bouleversant. Un témoignage poignant qui met en lumière les dangers auxquels peuvent être confrontés les voyageurs à l’étranger.

Plongez dans cette histoire extraordinaire de survie et de résilience, qui vous fera voir le monde du voyage sous un angle différent.

Le périple de Sarah A., touriste algérienne, au Sri Lanka

Âgée de 26 ans, Sarah A., originaire d’Algérie, a vécu une aventure hors du commun lors de son séjour touristique au Sri Lanka. Arrivée le 7 mai, elle a d’abord exploré la région montagneuse de Kandy, située au cœur du pays, avant de se diriger vers Nuwara Eliya, plus au sud. Son voyage avait pour but de découvrir les merveilles de ce pays insulaire.

Pour poursuivre son périple vers Ella, toujours dans le sud, elle a réservé un taxi en ligne. C’est un chauffeur septuagénaire qui est venu la chercher, sans qu’elle ne se doute de l’expérience traumatisante qui l’attendait.

Le cauchemar de Sarah A. : une agression brutale et une tentative de meurtre

Durant le trajet vers Ella, le chauffeur septuagénaire a offert à Sarah un jus de fruit contenant un puissant sédatif. Après avoir consommé la boisson, elle a perdu connaissance. Profitant de son état d’inconscience, le chauffeur l’a dépouillée de ses biens, lui volant 800 000 roupies (environ 2 400 €) et ses objets de valeur.

Pour éliminer toute trace de son crime, il a ensuite jeté Sarah du haut d’une falaise isolée près de Rawana Ella. Malgré la gravité de la situation, la résilience de la jeune femme a prévalu. Elle s’est réveillée, a réalisé qu’elle avait été victime d’un vol et a réussi à se rendre au commissariat le plus proche pour signaler l’incident.

Identification et arrestation du suspect : un ancien inspecteur de police

Malgré son état, Sarah A. a réussi à se rendre au commissariat pour déposer plainte. Grâce à sa description précise, le suspect a été rapidement identifié et arrêté. Il s’est avéré que l’agresseur était un ancien inspecteur de police de 70 ans reconverti en chauffeur VTC.

Pendant ce temps, Sarah a été admise à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires suite à cette agression traumatisante. Par ailleurs, la police a pu récupérer deux téléphones volés, confirmant ainsi l’implication du suspect dans le vol. Cette affaire souligne l’importance de la vigilance lors des voyages à l’étranger, même face à des individus semblant dignes de confiance.