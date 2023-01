Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir un visa d’Espagne en Algérie

Les Algériens qui souhaitent voyager en Espagne pourront obtenir un visa pour le Royaume d’Espagne grâce aux services du centre BLS International. Celui-ci prend en charge le traitement des demandes de visas pour le pays et se trouve à Alger ou à Oran, en fonction de la région de résidence.

Le processus d’obtention de visa est assez simple et nécessite de remplir certains critères et de fournir des documents. Il est essentiel de connaître les étapes à suivre et les pièces requises pour que la demande de visa soit acceptée. Ainsi, cet article vise à expliquer les différentes étapes à suivre pour obtenir un visa d’Espagne en Algérie.

Les étapes à suivre pour obtenir un visa d’Espagne en Algérie

Tout d’abord, les candidats doivent se rendre dans un des deux centres BLS International, selon leur région de résidence. Si le séjour ne dépasse pas les 30 jours, le centre d’Alger est le mieux adapté. Mais si le voyageur souhaite rester plus de 30 jours, il devra se rendre au centre d’Oran.

Une fois sur place, le demandeur devra remplir un formulaire et joindre toutes les pièces nécessaires pour soumettre sa demande. Il devra ensuite prendre un rendez-vous et payer les frais de service et de la demande directement sur place.

Les pièces requises pour obtenir un visa d’Espagne en Algérie

Il est important pour le demandeur de joindre certains documents à sa demande de visa. Pour cela, il devra fournir un passeport valide ou un titre de séjour algérien, une fiche familiale, une photo d’identité et une lettre d’appuie pour le voyage.

Le postulant devra également fournir des preuves de réservation du billet (en aller-retour) et de l’hébergement en Espagne. Pour parfaire le dossier, le demandeur devra donner des justificatifs prouvant qu’il est capable de subvenir à ses besoins durant le voyage, comme une fiche de paie, des relevés bancaires des 3 derniers mois et une assurance voyage. Si le passeport est livré hors juridiction du consulat, une preuve de résidence sera également nécessaire.

Bref, le processus d’obtention d’un visa d’Espagne en Algérie peut parfois sembler complexe, mais les étapes à suivre et les pièces requises sont simples à comprendre. Il est important pour le demandeur de bien préparer son dossier et de fournir tous les documents nécessaires pour obtenir le visa.

En suivant les étapes et en fournissant les pièces requises, les Algériens peuvent obtenir le visa d’Espagne dont ils ont besoin pour voyager en toute sécurité et en toute légalité.