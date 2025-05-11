Toyota Algérie lance une campagne de rappel : L’engagement envers la sécurité toujours au premier plan

Toyota Algérie, toujours soucieuse de la sécurité de ses clients, lance une nouvelle campagne de rappel. Cette initiative démontre une fois de plus l’engagement indéfectible de la marque envers la sécurité et le bien-être de ses utilisateurs. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette campagne, son importance et comment elle s’inscrit dans la politique globale de Toyota Algérie.

Restez avec nous pour découvrir comment Toyota Algérie continue de placer la sécurité au cœur de ses préoccupations.

Toyota Algérie lance une campagne de rappel pour plusieurs modèles

Toyota Algérie a annoncé la poursuite de sa campagne de rappel, visant à remplacer certaines pièces sur plusieurs modèles de véhicules vendus en Algérie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une opération mondiale menée par Toyota Motor Corporation, qui vise à améliorer la sécurité des clients.

Les propriétaires des modèles concernés, notamment les Yaris hatchback (2003-2011), nouvelle Yaris (2012-2020), Yaris Sedan (2006-2014), Corolla (2001-2014) et Hilux (2005-2015), sont invités à se rendre dans les showrooms des wilayas de l’Est algérien pour procéder au remplacement gratuit des pièces concernées, même si leur véhicule n’est plus sous garantie.

Les étapes clés de la campagne de rappel et son impact sur les clients

La campagne de rappel, qui a débuté le 4 mai et se terminera le 25 juillet 2025, est une démonstration de l’engagement de Toyota envers la satisfaction du client et la qualité du produit. Les clients sont invités à remplir un formulaire disponible en ligne et à se rendre dans les succursales et chez les agents agréés pour effectuer les modifications nécessaires.

Même si leur véhicule n’est plus sous garantie, ils bénéficieront d’un remplacement gratuit des pièces améliorées. Cette initiative transparente de Toyota Algérie souligne sa volonté de maintenir une qualité extrême et de préserver la sécurité de ses clients.

Le retour imminent de Toyota en Algérie et ses plans d’expansion

Toyota prépare activement son grand retour en Algérie, après avoir obtenu un agrément probatoire pour l’importation de véhicules. La marque a récemment lancé un appel à candidature pour le recrutement d’agents agréés à travers le pays, avec des exigences spécifiques en matière d’infrastructures.

Par exemple, une superficie minimale de 200 m² est requise pour la salle d’exposition, et 500 m² pour les ateliers de maintenance. En parallèle, Toyota envisage plusieurs projets d’usines, notamment en Algérie, deuxième marché automobile du continent, mais aussi au Nigéria et au Maroc, où la marque réalise d’importantes ventes.