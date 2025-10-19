Toyota Corolla fait peau neuve avec un design audacieux et une technologie de pointe pour séduire les conducteurs modernes.

En amont du Japan Mobility Show, Toyota lève le voile sur plusieurs concepts, dont une mise à jour très attendue de la Corolla, berline phare depuis 1966.

Le nouveau modèle pourrait bien marquer un tournant dans la transition énergétique de la marque, avec des indices suggérant une version hybride rechargeable ou entièrement électrique. Plus d’informations seront dévoilées le 29 octobre.

Toyota Corolla : une révélation attendue avant le Japan Mobility Show

À l’orée du Japan Mobility Show, Toyota suscite l’excitation avec la présentation de plusieurs concepts innovants. Le plus notable est sans doute la mise à jour très attendue de la Corolla,

la berline phare de la marque qui détient le titre de la voiture la plus vendue au monde depuis 1966. Cette nouvelle génération de Corolla semble prête à écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de l’automobile.

Le concept dévoilé récemment offre un aperçu de ce que pourrait être la treizième génération de la Corolla.

Avec des caractéristiques tangibles comme des poignées de porte traditionnelles et des rétroviseurs standards, l’élément le plus intrigant reste la prise de recharge située sur l’aile avant gauche.

Quels éléments concrets pour la treizième génération de la Corolla ?

The compact Toyota Corolla Concept will make its world premiere at the 2025 Japan Mobility Show on October 29 with e-TNGA underpinnings, an evolution of the automaker’s Hammerhead design philosophy, as well as a battery-electric powertrain. #Toyota #ToyotaCorolla #Corolla #BEVs pic.twitter.com/FJVU94Ci5f — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) October 13, 2025



29 Octobre C’est la date à laquelle Toyota dévoilera officiellement les détails du nouveau modèle.

Cette caractéristique soulève des questions captivantes. Toyota envisage-t-elle une version hybride rechargeable ou se dirige-t-elle vers une Corolla entièrement électrique ? Les réponses à ces questions seront sans doute révélées lors du Japan Mobility Show le 29 octobre.

Une Corolla hybride rechargeable ou 100% électrique en préparation ?

La présence d’une prise de recharge sur l’aile avant gauche du nouveau modèle est un détail qui ne peut être ignoré. Cela pourrait indiquer que Toyota envisage une version hybride rechargeable de la Corolla, à l’instar de la dernière Prius.

Il est également possible que le constructeur japonais se dirige vers une Corolla entièrement électrique. Cette hypothèse viendrait compléter et non remplacer les motorisations thermiques et hybrides actuelles. Quoi qu’il en soit, ces spéculations soulignent l’engagement de Toyota dans la transition énergétique.