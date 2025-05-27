Toyota RAV 4 2025 : Redécouvrez le SUV sous un nouveau jour, une transformation époustouflante

Préparez-vous à être ébloui par la transformation spectaculaire du Toyota RAV 4 2025. Ce SUV, déjà populaire pour sa robustesse et son confort, se réinvente pour offrir une expérience de conduite inédite. Avec des innovations technologiques de pointe et un design repensé, le nouveau RAV 4 promet de redéfinir les standards du marché. Sans dévoiler tous ses secrets, cet article vous donnera un aperçu de ce que réserve cette version 2025.

Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à découvrir le Toyota RAV 4 sous un jour totalement nouveau.

Toyota dévoile la sixième génération de son SUV emblématique, le RAV4

Toyota a récemment présenté la sixième mouture de son célèbre SUV, le RAV4. Cette nouvelle édition se distingue par son exclusivité hybride et hybride rechargeable pour le marché européen, affirmant ainsi l’engagement écologique du constructeur japonais. Le nouveau RAV4 sera disponible en versions 2 et 4 roues motrices, perpétuant ainsi la polyvalence qui a fait le succès de ce modèle depuis son lancement en 1994.

À ce jour, plus de 15 millions d’exemplaires du RAV4 ont été vendus à travers le monde, témoignant de la popularité indéniable de ce véhicule. Avec cette nouvelle génération, Toyota espère renforcer encore davantage la position du RAV4 sur le segment des SUV.

Motorisations et performances du nouveau RAV4

Le nouveau RAV4 offre une gamme de motorisations hybrides, avec des puissances variant selon le type de transmission. En version hybride simple, la variante à deux roues motrices délivre 183 ch, tandis que la version à quatre roues motrices atteint 191 ch. Pour les versions hybrides rechargeables, les puissances s’élèvent respectivement à 268 ch pour la version à deux roues et 304 ch pour celle à quatre roues.

Le SUV peut réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,8 secondes dans sa configuration la plus performante. Grâce à une batterie lithium-ion haute capacité de 22,7 kWh, soit 30% de plus que l’ancienne génération, le RAV4 peut parcourir jusqu’à 100 km en mode 100% électrique, soulignant ainsi son efficacité énergétique.

Design et confort du nouveau RAV4 GR Sport

Le RAV4 GR Sport se distingue par son design extérieur audacieux, avec une calandre spécifique ornée d’un motif hexagonal en maille, signature de Gazoo Racing. Ses jantes en alliage léger de 20 pouces noires à cinq doubles branches ajoutent une touche sportive.

L’intérieur n’est pas en reste, avec des améliorations notables tant en termes d’apparence que d’équipement. Les essais de presse ont salué le confort de conduite du SUV, confirmant ainsi la réussite de cette nouvelle édition. Avec ces atouts, le RAV4 est bien parti pour reconquérir sa place sur le podium des SUV de référence.