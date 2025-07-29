Trafic de drogue déjoué à Tanger : 4 tonnes de haschich saisies par les autorités

Un coup de filet majeur vient d’être réalisé par les autorités marocaines dans la ville de Tanger. Une opération d’envergure qui a permis de mettre à jour un important trafic de drogue et de saisir une quantité considérable de haschich. Un événement qui met en lumière l’engagement constant des forces de l’ordre dans la lutte contre le narcotrafic.

Plongez au cœur de cette affaire, découvrez les détails de cette opération et les répercussions qu’elle pourrait avoir sur le trafic de drogue dans la région. Restez connectés pour en savoir plus sur cette histoire captivante et actuelle.

Démantèlement d’une tentative de trafic de haschich au port de Tanger Med

Une opération conjointe des forces de la Sûreté nationale et de la Douane au port de Tanger Med a permis de déjouer une tentative de trafic de 4,374 tonnes de chira. La drogue était astucieusement cachée dans un chargement de fruits à bord d’un camion de transport international de marchandises enregistré au Maroc, destiné à un port européen.

L’opération, qui s’est déroulée aux premières heures du dimanche, a conduit à l’arrestation du conducteur du camion, un Marocain de 51 ans. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour combattre les réseaux de trafic international de drogues et de substances psychotropes.

Arrestation et détails du transport de la drogue

La drogue était habilement dissimulée dans une cargaison de fruits, rendant sa détection difficile. Le conducteur du camion, un Marocain âgé de 51 ans, a été arrêté lors de cette opération. Actuellement, il est soumis à une enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent pour éclaircir les circonstances de cette affaire et identifier d’éventuelles ramifications de cette activité criminelle au niveau national et international.

Cette arrestation témoigne des efforts soutenus des services de sécurité aux points de passage frontaliers pour lutter contre le trafic international de drogues.

Enquête judiciaire et lutte contre le trafic de drogues

L’enquête judiciaire en cours vise à déterminer les circonstances précises de cette affaire et à identifier d’éventuels réseaux criminels liés à ce trafic, tant au niveau national qu’international. Cette tâche s’avère complexe, compte tenu de la nature transfrontalière du trafic de drogues. Parallèlement, les services de sécurité continuent de renforcer leurs efforts aux points de passage frontaliers pour contrer ces activités illégales.

Ces actions témoignent de leur engagement indéfectible dans la lutte contre le trafic international de drogues et de substances psychotropes, contribuant ainsi à la protection de la société.