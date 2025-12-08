Tragédie à Fnideq : un accident dévastateur laisse une ville en deuil et en quête de réponses

Un tragique accident de la route a secoué le centre-ville de Fnideq samedi dernier, faisant quatre morts et huit blessés.

Un camion transportant des matériaux de construction a percuté deux immeubles, déclenchant un incendie et causant d’importants dégâts matériels. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour établir les responsabilités.

Un samedi noir à Fnideq : le récit d’un accident dévastateur

Le centre-ville de Fnideq a été le théâtre d’un tragique accident ce samedi, faisant 4 morts et 8 blessés.

Un camion chargé de matériaux de construction a perdu le contrôle et s’est encastré dans deux immeubles, l’un abritant un café et des appartements, l’autre des commerces et un hôtel non classé.

Les deux bâtiments ont subi d’importants dégâts matériels, tout comme les 7 voitures stationnées à proximité. Les secours sont rapidement intervenus sur place pour éteindre l’incendie provoqué par la collision et porter assistance aux victimes.

La réaction des autorités face à la tragédie

Dès l’alerte donnée, les autorités locales, les services de sécurité et la Protection civile se sont mobilisés.

Leur première mission a été d’éteindre l’incendie déclenché par le choc violent. Les flammes ont rapidement été maîtrisées, évitant ainsi une catastrophe encore plus grande.

Parallèlement, les blessés ont été pris en charge et transportés vers l’hôpital Hassan II de Fnideq pour recevoir les soins nécessaires. Les opérations de recherche se poursuivent toujours, dans l’espoir de retrouver d’autres victimes potentielles sous les décombres.

Quête de vérité : une enquête ouverte pour faire la lumière sur l’accident

Face à cette tragédie, les autorités ont rapidement ouvert une enquête. Supervisée par le Parquet compétent, elle vise à éclaircir les circonstances de cet accident et à déterminer les responsabilités.

Cette démarche est cruciale pour la ville de Fnideq et ses habitants. En deuil, ils cherchent des réponses et espèrent que justice sera faite. Cette enquête représente donc un pas important vers la vérité et la réparation.