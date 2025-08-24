Tragédie à Immouzer : un agent de la DGSN tombe sous les coups d’un assaillant armé, l’arrestation du suspect dévoilée

Un drame s’est produit à Immouzer, une petite ville nichée dans les montagnes de l’Atlas au Maroc. Un agent de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a été tragiquement tué par un assaillant armé.

L’incident a suscité une vive émotion et une enquête rapide a été lancée pour retrouver le coupable. Les détails de cette arrestation, qui a eu lieu dans des circonstances exceptionnelles, seront révélés dans cet article.

Restez connectés pour découvrir comment les forces de l’ordre ont réussi à appréhender le suspect malgré la complexité de la situation.

Un policier mortellement agressé à Immouzer

Jeudi soir, un tragique incident a eu lieu à Immouzer où un officier de police a été mortellement attaqué alors qu’il régulait la circulation. L’agresseur, un homme de 63 ans présentant des signes de troubles mentaux et d’agressivité, a surpris le policier avec une arme blanche, causant sa mort malgré son évacuation rapide vers l’hôpital.

Les forces de police ont rapidement réagi, arrêtant le suspect sur les lieux et saisissant l’arme du crime. Selon les premières informations de l’enquête, l’individu serait sans domicile fixe et aurait déjà été interné dans des établissements psychiatriques.

Profil du suspect et enquête en cours

L’homme arrêté, âgé de 63 ans, est connu pour ses antécédents psychiatriques et son statut de sans-abri. Il a déjà été interné dans des établissements spécialisés, la dernière fois en décembre 2024. L’enquête, toujours en cours, est supervisée par le Parquet général compétent.

Son objectif est d’éclaircir toutes les circonstances entourant cette affaire tragique. Les services de la police judiciaire travaillent sans relâche pour comprendre les tenants et aboutissants de cet acte de violence inexpliqué.

Hommage et soutien à la famille du policier décédé

En hommage au courage et au dévouement du policier tombé en service, le Directeur général de la sûreté nationale a décidé de lui attribuer à titre posthume le grade d’officier. Par ailleurs, des directives ont été adressées à la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale (FMSN) ainsi qu’aux services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces derniers ont pour mission d’organiser les funérailles du défunt et de fournir un soutien inconditionnel à sa famille, témoignant ainsi de l’engagement de la DGSN à honorer ses membres et à prendre soin de leurs proches.