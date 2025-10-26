Tragédie à Kénitra, un accident de la route fait une victime mortelle

Un tragique accident de la route a coûté la vie à un jeune homme à El Khodadira, dans la commune d’Arbaoua, province de Kénitra.

L’incident s’est produit tôt le samedi matin lorsque son véhicule a percuté un arbre. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Tragédie routière matinale à El Khodadira

Un tragique accident de la route a endeuillé El Khodadira, dans la commune d’Arbaoua, province de Kénitra, tôt ce samedi matin. Un jeune homme a perdu la vie lorsque son véhicule a dévié de sa trajectoire et heurté un arbre.

C’est un choc pour tout le monde ici. On connaît tous les routes de la commune, mais on ne s’attend jamais à ce que la vie s’arrête si brutalement. Sami, 28 ans, habitant d’El Khodadira

Les autorités locales ont été rapidement mobilisées pour intervenir sur les lieux du drame. Le corps de la victime a été transporté à la morgue pour autopsie. Une enquête est en cours pour établir les circonstances précises de cet accident mortel.

Intervention rapide des autorités

Alertées immédiatement après l’accident, les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour sécuriser la zone et commencer les investigations. Leur intervention rapide a permis de préserver les éléments de preuve essentiels à l’enquête.

Enquête sous la supervision du parquet

Une enquête a été lancée, supervisée par le parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Nous avons été alertés très tôt. À notre arrivée, la voiture était fortement endommagée. Malgré nos efforts, il était déjà trop tard. Mounir, 34 ans, pompier

Cette démarche cruciale permettra d’établir une chronologie précise des événements ayant conduit à l’accident.

Prévention des accidents futurs

L’importance de cette enquête ne se limite pas à ce cas isolé. Les conclusions tirées contribueront à prévenir des accidents similaires à l’avenir, en identifiant les facteurs de risque et en proposant des mesures correctives appropriées.