Tragédie en Espagne : une famille marocaine décimée par une intoxication fatale

Un drame familial a secoué la ville de Torrox, en Espagne.

Une famille marocaine de quatre personnes a été retrouvée sans vie dans leur maison du quartier d’El Pontil, victime d’une intoxication au monoxyde de carbone causée par un appareil de chauffage défectueux.

Une tragédie silencieuse à Torrox

Un drame inimaginable a frappé une famille marocaine résidant à Torrox, petite commune de la province de Malaga en Espagne.

Les quatre membres de la famille ont succombé à une intoxication au monoxyde de carbone, selon les informations relayées par les médias locaux.

C’est bouleversant. On connaissait cette famille depuis des années, ils étaient toujours souriants. La nouvelle de leur décès m’a profondément touchée. Anya, 36 ans, voisine

Les victimes, un couple d’adultes et leurs deux adolescents, auraient été intoxiquées par un appareil de chauffage défectueux dans leur domicile. L’alerte a été donnée en début d’après-midi lorsque les corps sans vie ont été découverts.

Qui étaient les victimes de cette tragédie ?

Les victimes de ce drame sont un couple d’adultes et leurs deux enfants adolescents. Le couple, âgé d’une cinquantaine d’années, vivait avec leurs fils de 17 et 19 ans dans la commune de Torrox.

100 Gaz invisible Le monoxyde de carbone est indétectable sans équipement spécifique, rendant chaque appareil défectueux potentiellement mortel.

Leur décès est survenu suite à une intoxication au monoxyde de carbone, causée par un appareil de chauffage domestique défectueux. Un incident tragique qui a coûté la vie à toute une famille.

Le drame nocturne : comment tout s’est-il passé ?

Les premières conclusions de l’enquête indiquent que le tragique incident se serait produit durant la nuit. Une accumulation de gaz mortel dans leur habitation aurait été à l’origine de cette catastrophe.

Il semblerait que l’appareil de chauffage défectueux ait libéré du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore, mais extrêmement toxique. Sans ventilation adéquate, le gaz s’est accumulé, transformant leur domicile en piège mortel.