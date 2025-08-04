Tragédie routière : Collision fatale sur l’axe Casablanca-Marrakech, les détails chocs

Un drame s’est produit sur l’axe routier reliant Casablanca à Marrakech, laissant derrière lui un bilan tragique. Cette collision fatale, qui a secoué le Maroc, soulève de nombreuses questions sur la sécurité routière dans le pays. Dans cet article, nous allons vous dévoiler les détails chocs de cet accident mortel.

Restez avec nous pour découvrir les circonstances de ce drame et les mesures prises par les autorités pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.

Accident mortel sur l’autoroute Casablanca-Marrakech : Trois décès et deux enfants blessés

Un tragique accident de circulation s’est produit ce samedi sur l’axe autoroutier reliant Casablanca à Marrakech, plus précisément aux abords de la ville de Settat, faisant trois victimes mortelles. Deux véhicules ont été impliqués dans cette collision violente qui a également laissé deux enfants blessés, dont un dans un état grave.

Ce dernier a été évacué en urgence vers le CHU Ibn Rochd de Casablanca pour recevoir des soins intensifs. Les forces de la Gendarmerie royale, alertées rapidement, se sont déplacées sur les lieux de l’accident et une enquête est actuellement en cours pour éclaircir les circonstances exactes de ce drame.

Intervention rapide des services d’urgence et prise en charge du blessé grave

Alertés sans délai, les éléments de la Gendarmerie royale ont été dépêchés sur le lieu de l’accident. Leur intervention rapide a permis de sécuriser la zone et de faciliter l’évacuation des victimes. L’enfant gravement blessé a été transféré en urgence au CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Pris en charge par une équipe médicale spécialisée, il a bénéficié de soins intensifs pour stabiliser son état. Parallèlement, une enquête a été initiée par la Gendarmerie royale afin de déterminer les causes exactes de cette tragédie routière.

Enquête en cours pour élucider les circonstances de l’accident

La Gendarmerie royale a ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances précises de ce tragique accident. Cette démarche vise à comprendre comment un tel drame a pu se produire, sans tomber dans la spéculation.

Les résultats de cette enquête seront cruciaux pour établir les responsabilités et prendre des mesures préventives afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. Il est important de noter que l’enquête est toujours en cours et que toute information supplémentaire sera communiquée en temps voulu.