Transavia dévoile une liaison estivale inédite entre la France et l'Algérie pour 2026, un vent de nouveauté dans le ciel.

Transavia élargit son réseau avec l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Strasbourg-Entzheim et Constantine en Algérie pour l’été 2026.

Cette route saisonnière, très attendue, est déjà visible dans le programme officiel de la compagnie et ouverte à la vente. Une réponse directe à une demande récurrente des ressortissants algériens de l’est de la France.

Transavia inaugure une nouvelle liaison franco-algérienne

La compagnie aérienne Transavia a récemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle route entre la France et l’Algérie pour l’été 2026.

Cette liaison reliera l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, dans l’est de la France, à l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine, situé dans le nord-est de l’Algérie.

Cette initiative répond à une demande croissante exprimée depuis plusieurs mois. Les vols sont déjà disponibles à la vente, confirmant ainsi l’intégration de cette ligne dans le programme estival de la compagnie.

Cette nouvelle desserte saisonnière marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’aviation franco-algérienne.

Détails de la liaison estivale inédite

Les vols de cette nouvelle liaison sont désormais visibles dans le programme officiel de Transavia. Ils seront opérés de manière saisonnière durant l’été 2026, marquant une première pour la compagnie sur cette route.

Cette liaison directe change tout. Jusqu’ici, je devais passer par d’autres aéroports, ce qui rallongeait fortement les trajets en été. Amine, 42 ans, ingénieur

Le service entre Strasbourg et Constantine débutera en juillet 2026 avec trois rotations prévues. Quatre vols supplémentaires sont programmés pour août 2026, suivis d’un dernier vol le 1er septembre 2026.

Cette programmation confirme le caractère temporaire de la desserte, répondant à une demande spécifique pendant la période estivale.

Une réponse aux attentes des ressortissants algériens en France ?

Ces vols directs entre Strasbourg et Constantine répondent à une demande persistante de la communauté algérienne résidant dans l’est de la France.

Voyager avec des enfants devient plus simple. Le fait d’éviter une escale est un vrai soulagement pendant les périodes de vacances. Sarah, 36 ans, mère de famille

Cette nouvelle liaison facilite leurs déplacements, évitant ainsi les escales inutiles via d’autres aéroports français ou européens.

Par ailleurs, l’aéroport d’Alger sera également desservi depuis Strasbourg durant l’été 2026 par Air Algérie et Transavia. En revanche, aucune information n’a été confirmée concernant la ville d’Oran à ce stade.