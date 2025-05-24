Transavia dévoile une tarification révolutionnaire : ce que les voyageurs doivent savoir pour 2025

Transavia, la compagnie aérienne low-cost du groupe Air France-KLM, fait une nouvelle fois parler d’elle. En effet, elle vient de dévoiler une tarification révolutionnaire qui promet de bouleverser les habitudes des voyageurs. Cette annonce intervient dans un contexte de reprise du secteur aérien après plusieurs années difficiles dues à la crise sanitaire. Alors que le monde du voyage est en pleine mutation, cette initiative de Transavia pourrait bien redéfinir les règles du jeu.

Dans cet article, nous vous détaillerons tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle tarification pour planifier vos voyages futurs. Restez connectés !

Transavia dévoile son nouveau tarif « Smart » pour une expérience de voyage plus flexible

Transavia, la filiale low-cost d’Air France-KLM, a révélé le 20 mai 2025 sa nouvelle offre tarifaire baptisée « Smart ». Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la compagnie aérienne de répondre aux exigences changeantes des voyageurs. Le tarif « Smart » vient compléter les options « Basic », « Plus » et « Max » déjà en place, offrant une solution adaptée aux passagers qui préfèrent voyager léger.

Il comprend un bagage à main et un bagage cabine, ainsi qu’un choix de sièges « Standard » et un embarquement prioritaire. Cette proposition tarifaire intervient alors que Transavia connaît une croissance significative, notamment sur ses liaisons régulières entre la France et l’Algérie.

Le tarif « Smart » de Transavia : une offre sur mesure pour les voyageurs minimalistes

Depuis le 20 mai 2025, le tarif « Smart » est accessible aux voyageurs souhaitant voyager léger. Il autorise un bagage à main (40 x 30 x 20 cm) à ranger sous le siège et un bagage cabine (55 x 40 x 25 cm) assuré en soute haute. Les passagers ont également la possibilité de choisir leur siège « Standard » et bénéficient d’un embarquement prioritaire.

Des options supplémentaires peuvent être réservées jusqu’à deux heures avant le départ via « Mon Transavia ». Cependant, toute modification de réservation entraîne des frais de 55 € par siège et par vol, en plus d’une éventuelle différence de tarif. Un ajustement gratuit des données personnelles est permis une fois par passager.

Options supplémentaires et modifications avec le tarif « Smart » de Transavia

Avec le tarif « Smart », les voyageurs ont la possibilité d’ajouter des options supplémentaires à leur réservation jusqu’à deux heures avant le départ via la plateforme « Mon Transavia ». Cela inclut l’ajout de bagages en soute ou la prise en charge d’animaux de compagnie. Toutefois, toute modification de la réservation (changement de date, d’heure ou d’itinéraire) entraîne des frais de 55 € par siège et par vol, sans compter une éventuelle différence de tarif.

Transavia offre cependant la possibilité d’ajuster gratuitement les données personnelles (nom, prénom, date de naissance) une fois par passager, offrant ainsi une certaine flexibilité.