Transavia : Paris- Alger pour seulement 80€ – Rendez-vous sur le site officiel

Des billets d’avion en baisse après une période de très forte hausse. En cette période de fin juillet, plusieurs compagnies qui relient la France et l’Algérie proposent de grandes réductions sur les billets d’avion. Une tendance nouvelle, mais qui risque de perdurer encore sous peu.

Contrairement en Allemagne et en Angleterre où Air Algérie avait annoncé une réduction de leurs vols à destination de leurs aéroports respectifs, London Heathrow et Francfort, la compagnie a augmenté ses dessertes pour la France.

En effet, au mois de mai dernier, le gouvernement algérien avait décidé d’augmenter le nombre de vols au départ et à destination de la France. Une décision qui a considérablement augmenté l’offre face à une demande grandissante, dont la conséquence actuelle est la baisse du prix du billet.

La compagnie algérienne n’est pas la seule concernée. D’autres, comme Air France ou ASL Airlines effectuent plusieurs vols entre les deux pays.

Cependant, c’est la compagnie néerlandaise, Transavia, qui affiche les meilleurs prix pour la ligne Paris-Alger, mais également pour d’autres aéroports.

Une réduction prévue jusqu’au mois d’août prochain

Après des prix de billets exorbitants, les voyageurs à destination d’Algérie vont pouvoir se faire plaisir. Nombreux sont les expatriés algériens qui ont eu du mal à se rendre dans leur pays un peu plus tôt pendant ces vacances. Et pour cause, la cherté des billets d’avion. Ces derniers pourront désormais s’y rendre avec une offre moins chère dès début août. La compagnie aérienne

Transavia annonce des billets jusqu’à 80 € durant la dernière semaine du mois. Pendant que le prix le plus cher d’un billet sera aux environ de 300€ en début de mois. Ce prix va baisser à partir du 2 août pour osciller entre 105 et 290 €, et finir à 80-90 € pour un billet aller simple à la fin du mois d’août. Les prix seront accessibles depuis le site officiel.