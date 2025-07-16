Transfert choc : Zakaria Benchaâ, du CSC vers le Golfe, un départ inattendu !

L’univers du football est en ébullition avec le transfert inattendu de Zakaria Benchaâ, l’étoile montante du CSC, vers un club du Golfe. Cette nouvelle a créé une onde de choc parmi les fans et les experts du ballon rond. Comment expliquer ce départ soudain ? Quels sont les enjeux pour le joueur et son ancien club ? C’est ce que nous allons tenter d’élucider dans cet article.

Restez connectés pour découvrir les dessous de ce transfert qui marque indéniablement l’année 2025 dans le monde du football.

Zakaria Benchaâ quitte le CS Constantine pour Al Fahaheel FC

Le footballeur algérien Zakaria Benchaâ a officiellement quitté le CS Constantine pour rejoindre les rangs du club koweïtien Al Fahaheel FC. Malgré une saison 2024/2025 en demi-teinte avec seulement deux buts marqués en 21 matchs, l’attaquant originaire d’Oran a suscité l’intérêt de plusieurs équipes grâce à ses compétences offensives.

Son choix de s’exiler au Koweït s’inscrit dans sa volonté de relever de nouveaux défis et d’explorer d’autres horizons footballistiques.

Al Fahaheel FC mise sur Benchaâ pour booster son attaque

Le recrutement de Zakaria Benchaâ par Al Fahaheel FC s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer son secteur offensif. Malgré une performance modeste lors de la saison précédente, le club koweïtien voit en l’Algérien un potentiel certain pour dynamiser son jeu d’attaque.

Cette signature offre également à Benchaâ l’opportunité de relancer sa carrière dans un championnat en pleine expansion et de se familiariser avec une nouvelle culture du football. Fort de ses expériences passées en Algérie et à l’étranger, l’attaquant a toutes les cartes en main pour se distinguer sur la scène régionale, à condition de retrouver son efficacité devant les buts.

Benchaâ vise un retour en force sur la scène régionale

Après des passages remarqués en Algérie, en Tunisie, en France et en Bulgarie, Zakaria Benchaâ espère se repositionner sur la scène régionale grâce à son aventure koweïtienne. Son expérience passée et sa connaissance du football international pourraient lui être bénéfiques dans ce nouveau défi.

Toutefois, pour réussir cette transition, l’attaquant devra retrouver son efficacité devant les buts, une condition sine qua non pour marquer de son empreinte le championnat koweïtien et ainsi relancer sa carrière.