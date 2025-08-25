Transfert sensationnel : Belaïd rejoint officiellement la JSK, un tournant pour le club !

Le monde du football est en ébullition ! Un transfert sensationnel vient de secouer la scène sportive. Belaïd, le prodige du ballon rond, rejoint officiellement les rangs de la JSK. Ce mouvement stratégique pourrait bien marquer un tournant décisif pour le club.

Quels sont les enjeux de ce transfert ? Comment cette nouvelle acquisition va-t-elle impacter l’équipe et son avenir ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez connectés pour une analyse détaillée de ce transfert qui promet de faire couler beaucoup d’encre.

Zineddine Belaïd quitte Saint-Trond pour la JS Kabylie

Après une période difficile à Saint-Trond en Belgique, marquée par des problèmes familiaux, Zineddine Belaïd (26 ans) a décidé de rentrer en Algérie. Le défenseur central a officiellement rejoint la JS Kabylie, mettant fin à une saison européenne mitigée.

Bien que l’USMA ait montré un intérêt pour le joueur, les problèmes d’organisation au sein du club ont conduit Belaïd à opter pour la JS Kabylie.

Originaire de Thénia, il espère relancer sa carrière et se faire remarquer pour intégrer l’équipe nationale algérienne. Il s’est engagé pour trois ans avec les Canaris, dans le cadre d’un transfert dont le montant reste confidentiel.

Les objectifs de Belaïd avec la JS Kabylie

Zineddine Belaïd, désormais sous les couleurs de la JS Kabylie, nourrit de grandes ambitions. Son contrat de trois ans avec les Canaris est l’occasion pour lui de se relancer sur le plan sportif.

Le montant du transfert n’a pas été communiqué, mais l’essentiel pour le défenseur central est ailleurs : il vise une place en Équipe Nationale pour la CAN et rêve d’une participation à la Coupe du Monde 2026.

En rejoignant la JS Kabylie, Belaïd espère bénéficier d’une visibilité accrue qui pourrait faciliter son retour en sélection. Un défi de taille pour le natif de Thénia, prêt à donner le meilleur de lui-même pour atteindre ses objectifs.

Un changement de club pour plus de visibilité

En rejoignant la JS Kabylie, Zineddine Belaïd se donne les moyens d’atteindre ses objectifs. Ce changement de club pourrait lui offrir une meilleure exposition et ainsi faciliter son retour en sélection nationale.

C’est un nouveau défi pour le défenseur central qui compte bien profiter de cette opportunité pour se distinguer.

Toutefois, il devra faire face à la pression et aux attentes élevées qui accompagnent ce transfert. La JS Kabylie étant l’un des clubs les plus suivis en Algérie,

Belaïd aura l’occasion de montrer ses compétences à un public plus large, augmentant ainsi ses chances d’être repéré par le staff de l’équipe nationale.