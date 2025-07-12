Transfert sensationnel : Djaber Kaassis signe officiellement avec le CRB, un nouveau chapitre commence

Le monde du football est en ébullition suite à l’annonce du transfert sensationnel de Djaber Kaassis au CRB. Cette nouvelle a créé un véritable séisme dans le milieu sportif, marquant le début d’un nouveau chapitre pour le joueur et son nouveau club. L’arrivée de Kaassis au CRB promet des matchs passionnants et une saison riche en rebondissements. Restez connectés pour découvrir comment ce transfert pourrait changer la donne dans le championnat et quelles sont les attentes autour de cette recrue de choix.

Le parcours de Djaber Kaassis au CRB ne fait que commencer, et il promet d’être captivant.

Djaber Kaassis rejoint officiellement le CR Belouizdad

Le CR Belouizdad a confirmé l’acquisition de Djaber Kaassis, un talent prometteur du Paradou AC. Après des semaines de pourparlers, les deux clubs ont finalement conclu un accord pour le transfert du milieu de terrain de 26 ans. Malgré l’intérêt manifesté par d’autres équipes de premier plan de la Ligue 1 Mobilis, dont la JS Kabylie, l’USM Alger et l’ES Sétif, c’est le CRB qui a réussi à sécuriser les services de Kaassis.

Le joueur s’est engagé pour une durée de quatre ans avec le club algérois, jusqu’en 2029. Cette signature marque une étape importante dans sa carrière, lui offrant l’opportunité de faire ses preuves au sein d’un club exigeant et de participer à la Ligue des champions de la CAF.

Le parcours de Djaber Kaassis avec le Paradou AC

Djaber Kaassis, âgé de 26 ans, a brillamment contribué à la performance du Paradou AC lors de la dernière saison, aidant le club à atteindre la 4e place du championnat. Son talent et son dévouement sur le terrain ont attiré l’attention de plusieurs clubs de la Ligue 1 Mobilis, dont la JS Kabylie, l’USM Alger et l’ES Sétif.

Cependant, c’est le CR Belouizdad qui a réussi à obtenir sa signature. Ce transfert représente une avancée significative dans la carrière de Kaassis, lui offrant l’opportunité de se mesurer à des défis plus grands et de faire ses preuves sur la scène africaine, notamment en participant à la Ligue des champions de la CAF.

Les ambitions du CR Belouizdad avec l’arrivée de Kaassis

L’arrivée de Djaber Kaassis au CR Belouizdad est accueillie avec enthousiasme par le club, qui a exprimé ses vœux de succès à sa nouvelle recrue sur les réseaux sociaux. Cette signature est un signal fort envoyé par le club de Laâqiba sur le marché des transferts, soulignant sa détermination à renforcer son milieu de terrain qui a manqué de profondeur lors de la dernière saison.

L’opportunité pour Kaassis de découvrir la Ligue des champions de la CAF est également une étape majeure dans sa carrière. Le CR Belouizdad espère que l’ajout de ce joueur prometteur à son effectif contribuera à améliorer ses performances et à atteindre ses objectifs ambitieux.