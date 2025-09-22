Transferts électroniques en Algérie : une croissance impressionnante au premier semestre 2025, les détails »

L’Algérie connaît une véritable révolution numérique. Le premier semestre 2025 a été marqué par une croissance impressionnante des transferts électroniques dans le pays. Cette tendance, qui s’inscrit dans un contexte global de digitalisation des transactions financières, témoigne d’une évolution majeure des habitudes de consommation et des pratiques bancaires en Algérie.

Dans cet article, nous allons vous dévoiler les chiffres clés de cette progression fulgurante et analyser les facteurs qui ont contribué à ce succès. Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette transformation digitale sans précédent.

Hausse significative des transactions via les TPE en 2025

Les transactions effectuées par le biais des Terminaux de Paiement Électronique (TPE) ont connu une croissance notable entre janvier et juillet 2025, avec plus de 5,2 millions d’opérations pour un montant total de 47,2 milliards de DA.

Ces chiffres dépassent ceux de l’année précédente qui s’élevaient à 5,5 millions de transactions pour un montant global de 44,5 milliards de DA. Le mois de juillet 2025 a été particulièrement actif avec 857.990 paiements via TPE, représentant plus de 7,6 milliards de DA.

Cette augmentation pourrait être attribuée à l’expansion du parc de TPE, qui comptait 77.500 appareils fin juillet 2025 contre 68.140 en décembre 2024.

Expansion du système de paiement électronique et augmentation des transactions en ligne

Le nombre de cartes de paiement électronique en circulation a également connu une hausse, atteignant plus de 20,7 millions d’unités à la fin de juillet 2025. Parallèlement, le nombre de transactions effectuées sur Internet entre janvier et juillet 2025 a totalisé plus de 13,2 millions d’opérations.

Le nombre de Web-marchands adhérents au système de paiement sur Internet par carte interbancaire a continué de croître, atteignant 644 opérateurs à l’échelle nationale. Ces chiffres témoignent de l’adoption croissante du paiement électronique en Algérie, soutenue par l’augmentation du nombre de TPE et l’adhésion accrue des commerçants au système de paiement en ligne.

Le paiement mobile et le transfert d’argent entre particuliers en plein essor

L’année 2025 a également été marquée par une forte croissance du paiement mobile (m-paiement) avec près de 39,7 millions de transactions pour un montant total de 31,3 milliards de DA. Le service de transfert d’argent entre particuliers par mobile (P2P) a également connu une dynamique positive avec 26,2 millions de transactions représentant 354,8 milliards de DA.

Ces chiffres soulignent l’importance croissante des transferts P2P comme moyen de circulation des fonds entre particuliers, favorisés par la simplicité d’utilisation, la mobilité, la rapidité et la fiabilité du service. Par ailleurs, les opérations de retrait sur les distributeurs automatiques ont atteint environ 132 millions de transactions pour une valeur de 2.481,6 milliards de DA.