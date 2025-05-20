Transformation innovante : les déchets de barrages algériens deviennent des matériaux de construction en 2025

L’innovation dans le domaine de la gestion des déchets est un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète. En Algérie, une transformation révolutionnaire est en cours : les déchets issus des barrages sont désormais utilisés comme matériaux de construction. Cette avancée remarquable, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie du bâtiment et la préservation de l’environnement.

Découvrez comment cette initiative algérienne pourrait bien changer la donne dans le secteur de la construction et de la gestion des déchets.

L’Algérie face au stress hydrique et à l’envasement des barrages

Confrontée aux conséquences du changement climatique, l’Algérie subit une pression hydrique croissante, exacerbée par l’envasement de ses barrages qui entrave leur capacité de rétention. Cette situation préoccupante impacte non seulement l’approvisionnement en eau mais aussi l’économie nationale.

Cependant, une solution innovante émerge de la recherche algérienne : l’exploitation des sédiments des barrages pour créer des matériaux de construction durables. Cette avancée sera mise en avant lors de la 20ème édition du Salon SIEE-Pollutec, organisé par Holcim El-Djazaïr, mettant en lumière cette initiative pionnière.

Valorisation des vases de barrages : une innovation algérienne

Les sédiments des barrages, abondants en argiles, sont un trésor inexploité à fort potentiel. C’est ce que souligne Holcim El Djazaïr, qui explique qu’une approche scientifique rigoureuse permet de les transformer en briques géopolymères, béton bas carbone et ciment durable. Cette avancée est le fruit d’un projet innovant mené par l’Université de Aïn Témouchent, présenté lors du Salon SIEE-Pollutec.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme National de Recherche (PNR) 2022, visant la promotion des matériaux biosourcés pour l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Il offre un triple impact environnemental, économique et stratégique, contribuant à restaurer la capacité des barrages, préserver les ressources naturelles et stimuler l’innovation dans le secteur du BTP.

Les bénéfices multiples de cette initiative innovante

En valorisant les sédiments des barrages, Holcim El Djazaïr souligne trois impacts majeurs. D’abord, la restauration de la capacité hydrique des barrages en extrayant les vases. Ensuite, la préservation des ressources naturelles grâce à une réduction de l’extraction de matières premières vierges.

Enfin, la stimulation de l’innovation dans le BTP par l’introduction de matériaux plus propres et résilients. Cette solution, déjà validée en laboratoire et mise en œuvre à l’échelle internationale, doit avant tout profiter à l’Algérie et à ses futures générations. Elle incarne ainsi les orientations du Président de la République en matière d’autosuffisance hydrique, de souveraineté industrielle algérienne et de transition écologique.