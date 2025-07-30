Transformation majeure de la gare Oulad Ziane en 2025 : découvrez les améliorations prévues

La gare Oulad Ziane, un point névralgique du réseau de transport marocain, est sur le point de connaître une transformation majeure. Cette rénovation tant attendue promet d’apporter des améliorations significatives pour les usagers. Quels sont les changements prévus ? Comment vont-ils impacter votre expérience de voyage ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette évolution majeure qui va redéfinir l’image de la gare Oulad Ziane et améliorer considérablement le confort et la commodité des voyageurs.

Fermeture de la gare Oulad Ziane pour rénovation : annonce de Karim El Klaïbi

Le président de la Commission des affaires sociales et de la famille au Conseil de Casablanca, Karim El Klaïbi, a déclaré que la gare routière Oulad Ziane fermera ses portes pour subir une série de travaux de réaménagement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat entre la direction de la gare, la commune de Casablanca, le Conseil de la ville et la Direction générale des collectivités territoriales.

Avec un budget estimé à 80,7 millions de dirhams, les travaux visent à améliorer l’infrastructure existante et à optimiser l’expérience des voyageurs.

Détails du projet de rénovation de la gare Oulad Ziane

Le projet de réaménagement, d’un coût total de 80,7 millions de dirhams, comprend une série de travaux visant à moderniser et améliorer les installations. Les voiries, trottoirs et passages piétons seront renouvelés, tandis que les réseaux d’assainissement bénéficieront d’une réhabilitation. Les espaces d’attente et de circulation seront repensés pour plus de confort et de sécurité. Un guichet unique sera installé, accompagné d’un système informatique avancé pour gérer les mouvements des autocars.

Des espaces verts seront créés, des arbres plantés et de nouvelles structures métalliques modernes seront installées. Le bâtiment principal sera réhabilité pour un coût estimé à 43,9 millions de dirhams, tandis que les aménagements extérieurs devraient s’élever à 16,9 millions de dirhams.

Impact du projet sur le transport à Casablanca et création de nouvelles gares

La durée prévue pour la réalisation de ce vaste projet est de dix mois. Cette rénovation aura un impact significatif sur l’organisation du transport à Casablanca, notamment en désengorgeant la gare Oulad Ziane. En effet, le Conseil communal de Casablanca a déjà envisagé la création de deux nouvelles gares routières pour faciliter la circulation et améliorer l’efficacité du réseau de transport.

Ces nouvelles infrastructures permettront d’optimiser les déplacements des voyageurs et de fluidifier le trafic, contribuant ainsi à une meilleure organisation du transport dans la métropole.