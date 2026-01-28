Transformer les dettes extérieures en opportunités, des projets innovants pour une croissance juste et partagée

Découvrez comment la Tunisie, sous la direction de la cheffe du gouvernement Sara Zafrani Zanzeri, envisage de transformer ses dettes extérieures en opportunités d’investissement.

Un mécanisme prometteur qui pourrait alléger le fardeau de la dette du pays tout en stimulant son développement économique et social.

La conversion des dettes tunisiennes : un levier de développement économique et social

Le programme de conversion des dettes tunisiennes en projets d’investissement à rentabilité économique a été récemment examiné lors d’une réunion présidée par la cheffe du gouvernement, Sara Zafrani Zanzeri.

Cette initiative vise à transformer le fardeau de la dette en opportunités de développement pour le pays.

En effet, cette conversion devrait contribuer à l’amélioration des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux dans toutes les régions de la Tunisie.

De plus, elle favorisera la création de nouveaux emplois, stimulant ainsi l’économie nationale.

Quels avantages pour la Tunisie ?

La conversion de la dette extérieure en investissements directs offre plusieurs avantages à la Tunisie.

D’une part, elle permet d’alléger le fardeau de la dette, offrant ainsi une plus grande souplesse dans les procédures financières.

D’autre part, la Tunisie a la liberté de choisir les projets à réaliser en fonction de ses priorités nationales, conformément aux orientations du président Kaïs Saïed.

Cette approche stratégique assure que les investissements sont alignés avec les objectifs de développement du pays.

Des projets innovants pour une croissance juste et partagée, vraiment ?

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté divers projets de développement à proposer aux partenaires internationaux.

Ces initiatives visent à renforcer l’intégration sociale et économique, à améliorer la production agricole et à consolider la sécurité alimentaire.

La Tunisie a également adhéré à l’initiative de la CESAO des Nations Unies, qui vise à mettre en œuvre des projets adaptés aux défis climatiques.

Le conseil a insisté sur un suivi rigoureux des projets avec les partenaires internationaux dans le cadre du mécanisme de conversion des dettes en investissements.