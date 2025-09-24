Transition énergétique : le Cluster ENR Maroc intensifie sa gouvernance pour un futur durable

Face à l’urgence climatique, la transition énergétique est plus que jamais au cœur des préoccupations mondiales. Le Maroc, acteur engagé dans cette dynamique, mise sur une gouvernance renforcée de son Cluster ENR (Énergies Renouvelables) pour construire un avenir durable.

Cette stratégie ambitieuse, qui s’inscrit dans une volonté d’accélérer le développement des énergies propres, souligne l’importance d’une collaboration efficace entre les différents acteurs du secteur.

Découvrez comment le Cluster ENR Maroc compte intensifier sa gouvernance pour répondre aux défis énergétiques de demain.

Le Cluster ENR Maroc : un acteur clé de la transition énergétique

L’Assemblée Générale Élective du Cluster ENR Maroc a récemment rassemblé plus de 150 membres et partenaires institutionnels, soulignant son rôle crucial dans le développement des énergies renouvelables au Maroc.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce (MIC) et de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD) ont marqué leur présence, confirmant l’importance stratégique du Cluster pour la mise en œuvre des politiques énergétiques nationales. Cette rencontre a été l’occasion de saluer l’engagement des membres du Cluster et d’encourager les initiatives futures dans les technologies d’énergie renouvelable.

Les ministres soutiennent l’innovation et le développement durable

M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a exprimé son admiration pour la dynamique innovante du Cluster ENR Maroc lors de l’événement. Il a souligné le rôle central du Cluster dans le développement industriel et territorial des projets d’énergies renouvelables, tout en encourageant les initiatives futures dans les technologies d’avenir comme les batteries, le stockage d’énergie et l’hydrogène vert.

De son côté, Dr. Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, a mis en avant le rôle clé du Cluster dans la transition énergétique, en stimulant l’innovation industrielle et en renforçant la compétitivité des entreprises locales.

Renouvellement du conseil d’administration et ambitions du nouveau président

Le Cluster ENR Maroc a vu son Conseil d’Administration se renouveler, marquant une nouvelle étape dans sa gouvernance. M. Tarik Moufaddal, PDG de MASEN, a été élu à la présidence du Cluster. Il a exprimé une ambition claire : faire des énergies renouvelables un moteur d’industrialisation, de compétitivité et de développement territorial.

Le nouveau Conseil, composé de 22 membres, reflète la diversité de l’écosystème des énergies renouvelables, avec la présence de grandes entreprises, de PME innovantes, de fédérations professionnelles, d’universités, de centres de recherche et d’institutions financières.