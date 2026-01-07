Transparence et intérêt général, le nouveau credo des médias publics qui fait débat

Le 5 janvier 2025, une réunion cruciale a eu lieu entre le Président tunisien Kaïs Saïed et les dirigeants des principaux médias du pays.

Au cœur des discussions : l’histoire de la liberté de presse en Tunisie, le rôle de la presse nationale dans le mouvement de libération et l’importance du service public d’information.

Dialogue historique entre le président tunisien et les leaders des médias

Le 5 janvier 2025, une rencontre mémorable a eu lieu au palais de Carthage entre le président Kaïs Saïed et les figures clés du paysage médiatique tunisien.

Parmi les participants figuraient Chokri Ben Nsir, à la tête de l’Établissement de la Télévision tunisienne, Henda Ben Alaya Gharbi, dirigeante de l’établissement de la Radio tunisienne, Najeh Missaoui, PDG de l’Agence Tunis Afrique Presse, Saïd Ben Kraiem, responsable de « Snipe La Presse », et Mohamed Ben Salem, représentant de l’établissement Dar Assabah.

Cette réunion a permis d’aborder plusieurs jalons historiques liés à la liberté de la presse en Tunisie, depuis le premier texte promulgué en 1884 jusqu’aux lois actuelles.

Le rôle crucial de la presse nationale dans le mouvement de libération nationale a également été souligné.

La liberté de la presse en Tunisie : un héritage précieux ?

Le président Saïed a mis en lumière l’importance du journal Al-Hadhira, véritable symbole de la lutte pour l’indépendance.

Il a également rappelé les conférences marquantes de figures historiques telles que le cheikh Mohamed El Khedher Hussein et le cheikh Abdelaziz Thaalbi.

Il a souligné le rôle essentiel de l’information publique au service du citoyen, mettant en avant la nécessité d’une information transparente qui reflète les préoccupations quotidiennes des Tunisiens et privilégie l’intérêt général.

Le service public d’information : un outil au service des citoyens !

Le président Saïed a insisté sur l’importance cruciale du service public d’information.

Il a souligné que ce dernier doit être un véritable reflet des préoccupations quotidiennes des Tunisiens, fournissant une information transparente et fiable.

Il a également rappelé que le mandat populaire exprimé le 17 décembre de l’année précédente confirme la nécessité de privilégier l’intérêt général.

Le service public d’information se doit donc d’être un outil au service des citoyens, respectant leur volonté et leurs attentes.