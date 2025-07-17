Transport à Alger : Etusa inaugure une ligne inédite entre Bous Ismail et Ben Aknoun, un pas vers le futur

L’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) continue de révolutionner le paysage des transports en Algérie. Elle vient d’inaugurer une nouvelle ligne de bus reliant Bous Ismail à Ben Aknoun, marquant ainsi un tournant majeur dans l’amélioration de la mobilité urbaine. Cette initiative s’inscrit dans une vision futuriste du transport public, visant à faciliter les déplacements des citoyens tout en contribuant à la réduction de l’empreinte carbone.

Découvrez comment cette nouvelle ligne pourrait transformer le quotidien des usagers et pourquoi elle représente un pas vers le futur pour le transport à Alger.

ETUSA inaugure une nouvelle ligne de bus reliant Bou Ismaïl à Ben Aknoun

Dès ce dimanche, l’ETUSA (Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger) mettra en service une nouvelle ligne de bus. Cette initiative, qui fait suite aux directives du ministre des Transports, Saïd Sayoud, vise à améliorer la connectivité entre Bou Ismaïl et Ben Aknoun, avec un arrêt à la gare ferroviaire de Zéralda.

La ligne desservira également plusieurs autres points stratégiques, dont la cité 2000 logements (AADL Fouka), El Karia, Bouchaoui (station de transport des voyageurs), et Aïn Allah. Le premier départ de Bou Ismaïl est prévu à 6h00, tandis que le dernier bus quittera Ben Aknoun pour Bou Ismaïl à 18h20.

Itinéraire et arrêts de la nouvelle ligne de bus

La nouvelle ligne de bus, initiée par l’ETUSA, débutera son trajet à Bou Ismaïl, desservant ensuite la cité 2000 logements (AADL Fouka) et El Karia. Elle fera une halte à la gare ferroviaire de Zéralda avant de poursuivre vers Bouchaoui, où se situe une importante station de transport des voyageurs. Le parcours continuera ensuite vers Aïn Allah pour finalement atteindre Ben Aknoun.

Pour le retour, le bus empruntera le même itinéraire, partant de Ben Aknoun pour terminer à Bou Ismaïl. Cette initiative vise à faciliter les déplacements des usagers tout en respectant un horaire précis, avec un premier départ à 6h00 et un dernier à 18h20 depuis Ben Aknoun.

Horaires de départ de la nouvelle ligne

La nouvelle ligne de bus, mise en place par l’ETUSA, a été conçue pour répondre aux besoins des usagers. Le premier départ de Bou Ismaïl est fixé à 6h00 du matin, permettant ainsi aux travailleurs et étudiants d’arriver à temps à leurs destinations respectives. Quant au dernier départ de Ben Aknoun vers Bou Ismaïl, il est prévu à 18h20, offrant une flexibilité pour ceux qui terminent tard leur journée.

Ces horaires ont été soigneusement programmés pour assurer un service de transport efficace et fiable, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il est à noter que ces horaires peuvent être ajustés en fonction de la demande et des conditions de circulation.