Transport aérien : renforcement imminent des vols intérieurs, découvrez les destinations concernées

Le secteur du transport aérien, après avoir traversé une période de turbulences, s’apprête à connaître un renforcement significatif de ses vols intérieurs. Une nouvelle qui ravira les voyageurs en quête d’évasion et de découvertes. Mais quelles sont les destinations concernées par cette augmentation des liaisons ? C’est ce que nous allons vous dévoiler dans cet article.

Préparez-vous à redécouvrir la l’Algérie sous un nouvel angle, grâce à ces nouvelles opportunités de voyages aériens. Restez connectés pour en savoir plus sur ces changements imminents dans le paysage du transport aérien national.

Renforcement des liaisons aériennes intérieures en Algérie : une réponse aux attentes des citoyens

Le ministre algérien des Transports, Said Sayoud, a annoncé l’approche d’une amélioration significative des liaisons aériennes intérieures. Ce projet, actuellement en phase finale de préparation, vise à répondre aux besoins des citoyens en augmentant le nombre de vols et en introduisant de nouvelles destinations, particulièrement dans les régions du Sud.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la création d’une nouvelle compagnie aérienne dédiée aux vols intérieurs, filiale d’Air Algérie, conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune. Le renforcement de la flotte d’Air Algérie est également prévu, avec l’intégration de la flotte de Tassili Airlines et l’importation de nouveaux appareils dès septembre prochain.

Une nouvelle compagnie aérienne et une flotte renforcée pour Air Algérie

La mise en place de cette nouvelle compagnie aérienne, filiale d’Air Algérie, est une réponse directe aux instructions du président Abdelmadjid Tebboune. Cette initiative vise à améliorer la desserte des régions intérieures du pays, notamment le Sud. Parallèlement, un renforcement conséquent de la flotte d’aéronefs d’Air Algérie est prévu.

En effet, les 15 appareils de Tassili Airlines, dont sept de grande capacité, seront intégrés à la flotte existante. De plus, dès septembre prochain, l’importation de 16 nouveaux appareils viendra compléter cette expansion. Ces mesures visent à optimiser les services de transport aérien de voyageurs et répondre au mieux aux attentes des citoyens algériens.

Consultation des walis et renforcement du contrôle technique des véhicules

Dans le cadre de l’élargissement des liaisons aériennes intérieures, Said Sayoud a sollicité les suggestions des walis à travers des correspondances. Cette démarche vise à impliquer tous les acteurs concernés par le transport aérien dans la prise de décision. Par ailleurs, une réunion avec les opérateurs économiques et le directeur général d’Air Algérie est prévue pour discuter des moyens d’exporter la production nationale par voie aérienne.

En outre, le ministre a souligné l’importance d’un contrôle technique rigoureux des véhicules pour minimiser les accidents de la route. De son côté, Abdelhafidh Bekhouche, Directeur général des Douanes, s’engage à améliorer le service public et à mettre en place de nouvelles installations. Huit bus ont également été remis à l’entreprise publique de gestion du transport urbain et suburbain pour optimiser les services de transport collectif.