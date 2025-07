Transport en Algérie : Nouris Elbahr Ferries dévoile une nouvelle révolutionnaire pour les voyageurs en voiture

Le secteur du transport en Algérie est sur le point de connaître une transformation majeure. Nouris Elbahr Ferries, l’un des acteurs clés du domaine, s’apprête à dévoiler une innovation révolutionnaire destinée aux voyageurs en voiture. Cette nouveauté promet de changer radicalement l’expérience de voyage, en apportant plus de confort, de sécurité et d’efficacité. Restez connectés pour découvrir cette avancée technologique qui pourrait bien redéfinir les standards du transport maritime en Algérie et au-delà.

Le futur du voyage en ferry est à portée de main, préparez-vous à embarquer pour un voyage inédit.

Nouris Elbahr Ferries facilite les formalités douanières pour les voyageurs vers l’Algérie

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries a récemment innové en simplifiant les procédures douanières pour ses passagers se dirigeant vers l’Algérie avec leur véhicule personnel. En effet, elle a introduit les titres de passage en douane (TPD) à bord de ses navires, permettant ainsi aux voyageurs d’effectuer ces démarches obligatoires durant la traversée.

Cette initiative vise à éviter les longues files d’attente au port et offre une tranquillité d’esprit aux passagers. Le TPD est un document essentiel pour tout véhicule étranger circulant temporairement en Algérie, contrôlant l’entrée et la sortie des véhicules et assurant leur réexportation dans les délais prescrits.

Le TPD : un document clé pour les véhicules étrangers en Algérie

Le Titre de Passage en Douane (TPD) est une exigence incontournable pour tout véhicule étranger circulant temporairement sur le sol algérien. Ce document, instauré par la Direction Générale des Douanes algériennes (DGD), joue un rôle crucial dans le contrôle des entrées et sorties des véhicules, assurant leur réexportation dans les délais fixés.

Trois groupes de voyageurs sont concernés par le TPD :

Les Algériens non-résidents qui reviennent avec leur véhicule immatriculé à l’étranger.

Les étrangers en visite temporaire.

Les résidents algériens exportant temporairement leur véhicule local.

Procédure de demande de TPD et conséquences du non-respect des règles

La procédure de demande de TPD a été simplifiée grâce à la dématérialisation sur la plateforme ALCES. Les voyageurs peuvent désormais réaliser leurs démarches en ligne, en créant un compte sur le site dédié et en téléchargeant les documents requis.

Le TPD est ensuite délivré sous forme numérique. Sa durée de validité varie selon le profil du demandeur : trois mois renouvelables pour les étrangers, six mois non prorogeables pour les Algériens non-résidents et six mois pour les résidents exportant leur véhicule local. En cas de non-respect des règles, notamment en cas de prêt, de location ou de vente du véhicule couvert par un TPD, des amendes peuvent être appliquées.