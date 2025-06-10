Transport maritime : GNV inaugure une liaison inédite vers l’Algérie, un tournant stratégique

Le transport maritime connaît une évolution majeure avec l’inauguration d’une nouvelle liaison par la compagnie GNV. Cette dernière, en ouvrant un itinéraire inédit vers l’Algérie, marque un tournant stratégique dans le secteur. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de développement et de diversification des voies maritimes, répondant ainsi aux enjeux économiques et logistiques actuels.

Découvrez dans cet article les détails de cette avancée significative pour le transport maritime et les implications potentielles pour l’économie algérienne.

GNV étend son réseau méditerranéen avec une nouvelle ligne vers l’Algérie

La compagnie de navigation italienne GNV (Grandi Navi Veloci) renforce sa présence en Méditerranée en inaugurant une nouvelle liaison maritime vers l’Algérie. Le 9 juin 2025, le port de Béjaïa en Algérie a accueilli pour la première fois le car-ferry EXCELLENT de GNV, marquant ainsi une avancée significative dans les échanges transcontinentaux.

Ce navire moderne et confortable assurera désormais des traversées régulières entre Sète en France et Béjaïa. Cette initiative vise à simplifier les voyages des passagers et à stimuler les relations économiques entre les deux côtés de la Méditerranée.

Le ferry EXCELLENT, une traversée moderne et confortable entre la France et l’Algérie

Le ferry EXCELLENT offre aux voyageurs une liaison directe entre la France et l’Algérie en seulement 20 heures de navigation. Doté d’une capacité d’accueil importante, ce navire moderne est équipé d’installations de pointe, incluant des cabines confortables, des restaurants et des espaces de détente. Pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle ligne, GNV a lancé une opération promotionnelle spéciale « GNV Days » du 4 au 10 juin 2025, offrant jusqu’à 40% de réduction sur 8 000 billets.

Des tarifs attractifs sont proposés, à partir de 91 euros pour un aller simple vers Béjaïa et 143 euros pour Alger. De plus, GNV facilite le paiement en proposant diverses options, dont Alma ou PayPal, rendant ainsi les voyages maritimes accessibles à tous.

Un impact économique et social significatif pour Béjaïa

L’arrivée régulière du ferry EXCELLENT à Béjaïa est une aubaine pour le développement économique local. Les autorités portuaires anticipent une stimulation du tourisme et des échanges commerciaux grâce à cette nouvelle liaison.

Pour la diaspora algérienne en France, c’est une alternative attrayante aux vols aériens, offrant confort et praticité, particulièrement prisée lors des vacances d’été. Cette initiative renforce non seulement les liens transcontinentaux mais contribue également à l’épanouissement socio-économique de la région de Béjaïa.