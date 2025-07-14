Transport : Retour progressif du trafic sur la ligne TGM, de Tunis-Marine à La Goulette-Casino en vue

Après une période d’interruption, la ligne TGM, reliant Tunis-Marine à La Goulette-Casino, s’apprête à reprendre du service. Cette nouvelle, attendue par de nombreux usagers, marque un tournant dans le secteur des transports en Tunisie. Cet article vous propose de découvrir les détails de ce retour progressif du trafic sur cette ligne emblématique.

Quels sont les enjeux de cette reprise ? Comment se prépare-t-elle ? Quel impact pour les voyageurs ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre pour vous offrir une vision complète de cette actualité.

Transtu annonce une reprise modérée du trafic sur la ligne TGM

La Société des Transports de Tunis (Transtu), acteur majeur du transport public en Tunisie, a récemment déclaré une reprise progressive du trafic sur la ligne TGM. Cette reprise partielle concerne le tronçon entre les stations Tunis-Marine et La Goulette-Casino, opérant sur une seule voie.

Selon Transtu, les services commenceront à partir de 4h35, avec un train circulant toutes les 50 minutes. Une reprise partielle du trafic signifie que l’exploitation n’est pas encore revenue à son niveau normal, mais qu’une certaine activité a été restaurée pour faciliter les déplacements des usagers.

Zoom sur le tronçon Tunis-Marine à La Goulette-Casino

Le segment de la ligne TGM entre les stations Tunis-Marine et La Goulette-Casino, qui est actuellement en phase de reprise partielle, joue un rôle crucial dans le réseau de transport tunisien. Ces deux stations sont des points névralgiques pour les usagers, assurant une liaison efficace entre le centre-ville de Tunis et la banlieue nord.

Le trafic sur ce tronçon se fait sur une seule voie, ce qui nécessite une gestion rigoureuse pour maintenir un service régulier, permettant ainsi aux passagers de planifier leurs déplacements en conséquence.

Impact des horaires et de la fréquence des trains sur les voyageurs

Les services de Transtu débutent à 4h35, avec un train toutes les 50 minutes. Cette fréquence peut influencer le quotidien des usagers, notamment ceux qui dépendent du TGM pour leurs déplacements réguliers. Il est donc essentiel pour ces derniers d’adapter leur planning en conséquence.

Ils doivent prendre en compte cette fréquence pour éviter tout retard ou désagrément. Une bonne organisation et une anticipation des horaires peuvent aider à minimiser l’impact de cette situation. Les voyageurs sont ainsi invités à planifier leurs trajets en tenant compte de ces nouvelles dispositions.