Transport routier : Révélation sur l’index attendu pour le deuxième semestre 2025, voici les détails

Le secteur du transport routier est en constante évolution, et l’année 2025 ne fait pas exception. Alors que le deuxième semestre approche à grands pas, les professionnels du domaine attendent avec impatience la révélation de l’index qui pourrait bien bouleverser leurs habitudes. Quels changements sont à prévoir ? Quel impact ces nouveautés pourraient-elles avoir sur l’industrie ? Cet article vous dévoile en exclusivité les détails de cet index tant attendu.

Restez connecté pour découvrir les tendances qui vont marquer le transport routier au cours des prochains mois.

Publication du nouvel index de transport routier prévue pour le deuxième semestre 2025

Slaheddine Zaouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, a annoncé la publication prochaine du nouvel index de transport routier. Prévue pour le deuxième semestre de 2025, cette mise à jour intervient en réponse aux changements significatifs survenus dans le secteur depuis 1984, date de la dernière révision.

L’évolution du trafic, l’augmentation des échanges commerciaux, les impacts du changement climatique et l’intégration de l’innovation dans l’économie circulaire ont été pris en compte pour élaborer ce nouvel index. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à développer et moderniser le réseau routier tunisien.

Des projets majeurs pour le développement des autoroutes et routes express d’ici 2035

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat vise à étendre le réseau d’autoroutes tunisien à 1 320 km d’ici 2035, contre 743 km actuellement. Pour atteindre cet objectif, des efforts sont déployés pour finaliser l’autoroute Tunis-Jelma de 186 km et préparer d’autres projets totalisant 390 km.

Par ailleurs, le ministère ambitionne de réaliser 2 000 km de routes express d’ici 2035, soit près du triple du réseau actuel. Des projets majeurs seront lancés au deuxième semestre de 2025, notamment l’élargissement de la route nationale 13 et de la route nationale numéro 2.

Reprise des projets bloqués et lancement de nouveaux travaux d’ici 2025

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat prévoit également la reprise de 16 projets en suspens dans 13 gouvernorats, pour un coût estimé à 0,4 milliard de dinars avant la fin de 2025. Parallèlement, 22 projets en attente seront réalisés pour un coût de 1,2 milliard de dinars, tandis que 12 nouveaux projets seront lancés dans 14 gouvernorats pour un coût de 2,3 milliards de dinars.

Parmi ces projets figure le pont de Bizerte, dont les travaux devraient être achevés d’ici la fin de 2027, grâce à un investissement de 610 millions de dinars.