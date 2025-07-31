Transports en commun à l’arrêt : 72 heures de chaos pour les usagers, voici les villes touchées

Les transports en commun sont le poumon de nos villes, facilitant la mobilité quotidienne de millions d’usagers. Mais que se passe-t-il lorsque ce système vital s’arrête brusquement ? C’est la question à laquelle ont été confrontés les habitants de plusieurs métropoles ces derniers jours. Un arrêt total des transports en commun a plongé certaines villes dans un chaos sans précédent pendant 72 heures.

Découvrez dans cet article les villes touchées par cette situation inédite et les conséquences pour les usagers. Une analyse détaillée qui met en lumière l’importance cruciale des transports publics dans notre vie quotidienne.

Grève générale paralyse le secteur du transport public en Tunisie

Depuis mercredi, la capitale tunisienne et plusieurs autres régions du pays sont plongées dans une grève générale du secteur des transports publics, qui devrait durer jusqu’au 1er août. Ce mouvement de protestation a été initié par la Fédération générale du transport, affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), suite à l’échec des pourparlers avec le ministère du Transport.

Les négociations récentes entre les syndicats et l’administration n’ont pas abouti à un accord sur diverses revendications professionnelles et financières. Les grévistes dénoncent notamment la dégradation des conditions de travail, le non-paiement de certaines primes et l’absence de plans de réforme tangibles.

Les revendications syndicales non satisfaites

Les discussions entre les représentants syndicaux et l’administration n’ont pas permis de résoudre plusieurs problèmes majeurs soulevés par les travailleurs du secteur des transports. Les conditions de travail, qui se sont détériorées au fil du temps, sont au cœur des préoccupations. De plus, le non-paiement de certaines primes a exacerbé le mécontentement des employés.

Enfin, l’absence de plans de réforme concrets pour améliorer la situation est également dénoncée. Ces revendications non satisfaites ont conduit à cette grève générale, soulignant l’importance de ces questions pour les travailleurs du secteur.

Plan d’urgence pour atténuer l’impact de la grève

Afin de limiter les conséquences de cette grève sur les usagers, le ministère du Transport a déployé un plan d’urgence. Il a notamment permis aux véhicules de transport collectif « louages » de circuler librement sur tout le territoire national.

De plus, les taxis collectifs et les véhicules de transport rural ont reçu l’autorisation d’assurer des trajets au sein de leur gouvernorat respectif. Parallèlement à ces mesures, un service minimum est maintenu grâce à la réquisition d’agents, assurant ainsi une certaine continuité dans les déplacements des citoyens malgré la grève.