TRANSTU : Condamnation ferme d’un acte criminel, impact sur le réseau de transport en 2025

L’année 2025 a été marquée par un événement majeur dans le secteur des transports tunisiens. Un acte criminel, condamné fermement par la TRANSTU, a eu des répercussions significatives sur le réseau de transport. Cet article se propose d’analyser l’impact de cet incident sur le fonctionnement du réseau et les mesures prises par la TRANSTU pour y faire face.

Restez connectés pour découvrir comment cet événement a bouleversé le paysage des transports en Tunisie et quelles sont les perspectives d’avenir pour ce secteur clé de l’économie nationale.

La TRANSTU dénonce un acte de vandalisme mettant en danger les voyageurs et le matériel

Le 14 août 2025, la TRANSTU a été confrontée à un grave incident de vandalisme. Un groupe de jeunes a délibérément provoqué un incendie dans une rame de métro circulant sur la ligne 4, entre les stations Moncef Bey et Slimane Kahia. L’incendie, qui a rapidement endommagé le plancher et des câbles électriques, a semé la terreur parmi les passagers. Alerté par les cris, le conducteur a réussi à contenir l’incendie avec les extincteurs de bord avant l’arrivée des secours.

Cet acte criminel, qualifié par la TRANSTU de « mise en danger délibérée des voyageurs et du matériel », est passible de poursuites pénales selon l’article 307 du Code pénal.

Impact de l’incendie et mesures d’intervention

L’incendie a causé des dommages significatifs, notamment au plancher et aux câbles électriques de la rame. Les passagers, pris de panique, ont été secoués par cet incident. Le conducteur, réactif face à la situation, a utilisé les extincteurs disponibles pour maîtriser le feu avant l’arrivée des équipes de la protection civile.

Ces dernières ont finalisé l’extinction de l’incendie sur place. La TRANSTU a souligné que de tels actes de vandalisme sont passibles de poursuites criminelles et a réitéré sa politique de « tolérance zéro ». Elle s’est engagée à identifier et poursuivre les coupables, tout en appelant à une mobilisation citoyenne pour protéger le réseau.

La TRANSTU appelle à la vigilance citoyenne et promet de sévir

Face à cet acte de vandalisme, la TRANSTU réaffirme sa politique de « tolérance zéro ». L’entreprise publique est déterminée à retrouver les responsables et à les traduire en justice. Elle invite également les citoyens à se mobiliser pour préserver le réseau de transport. Une enquête est actuellement en cours pour identifier les coupables.

La TRANSTU tient à rappeler que « aucune dégradation ne restera impunie », soulignant ainsi son engagement envers la sécurité des usagers et la protection du patrimoine de transport.