Travailleurs qualifiés : la France simplifie enfin leur procédure de titre de séjour !

Bonne nouvelle pour les travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent s’installer en France ! Le pays a récemment simplifié la procédure d’obtention du titre de séjour, une avancée significative qui devrait faciliter leur intégration. Cette mesure, attendue depuis longtemps, est une réponse aux défis posés par la mondialisation et la nécessité d’attirer des talents internationaux. Dans cet article, nous allons explorer en détail cette nouvelle procédure et ce qu’elle signifie pour les travailleurs qualifiés désireux de faire de la France leur nouveau chez-soi.

Restez avec nous pour découvrir comment la France ouvre ses portes aux compétences étrangères.

La carte bleue européenne : un passeport pour les travailleurs non-européens qualifiés

La carte bleue européenne est une autorisation de séjour et de travail destinée aux travailleurs non-européens hautement qualifiés souhaitant s’installer en France. Elle facilite leur entrée, leur séjour et leur emploi dans plusieurs pays européens, dont la France. Sa durée de validité varie entre 1 à 3 ans, en fonction de la durée du contrat de travail, sans opposition de la situation de l’emploi.

Récemment, la loi DDADUE a assoupli les conditions d’obtention de cette carte, réduisant notamment le temps de séjour nécessaire dans un autre État membre de l’Union Européenne de 18 à 12 mois.

Assouplissement des conditions d’obtention de la carte bleue européenne en France

La loi DDADUE, promulguée le 30 avril 2025, a facilité l’accès à la carte bleue européenne pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés. Auparavant, ces derniers devaient justifier d’un séjour de 18 mois dans un autre État membre de l’Union Européenne pour prétendre à cette carte en France. Désormais, une période de 12 mois suffit.

De plus, si le travailleur est en deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne, ce délai est réduit à 6 mois. La loi DDADUE offre également la possibilité d’obtenir un titre de séjour pluriannuelle portant la mention talent-carte bleue européenne pour les emplois hautement qualifiés.

Critères d’éligibilité et avantages de la carte bleue européenne

Pour être éligible à la carte bleue européenne, le travailleur doit justifier d’un diplôme sanctionnant trois ans d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle pertinente de cinq ans. Il doit également percevoir une rémunération 1,5 fois supérieure au salaire annuel brut moyen. Cette carte offre plusieurs avantages, notamment l’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée en adéquation avec les critères de délivrance.

De plus, la loi DDADUE facilite l’obtention de la carte de résident de longue durée-UE pour les détenteurs de la carte bleue européenne, sous condition d’un séjour ininterrompu de trois ans en France ou dans un autre pays de l’UE.