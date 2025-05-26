Travaux à Tanger : interruption inattendue de la route vers la Cité Mohammed VI, voici les détails

Tanger, ville dynamique et en constante évolution, est actuellement le théâtre de travaux d’envergure. Cependant, une interruption inattendue vient perturber la progression des chantiers, notamment sur l’axe majeur menant à la Cité Mohammed VI. Cette situation suscite de nombreuses interrogations et préoccupations parmi les usagers habituels de cette route. Quelle est la cause de cette interruption ? Quelles sont les conséquences pour les riverains et les automobilistes ? Quand la circulation sera-t-elle rétablie ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article, afin de vous apporter tous les détails sur cette situation exceptionnelle à Tanger.

Fermeture temporaire de la route provinciale n° 4608 pour travaux

Le ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau a déclaré que la circulation sur la section de la route provinciale n° 4608 sera interrompue à partir du mercredi 28 mai à 10 heures, pour une période de quatre mois.

Cette interruption concerne le tronçon reliant l’échangeur Ain Dalia de l’autoroute A5 à la Cité Mohammed VI Tanger-Tech. L’objectif est de permettre la construction d’une nouvelle infrastructure au niveau de l’intersection avec la voie ferrée, dans le but d’améliorer le service sur cette section routière.

Construction d’un nouvel ouvrage d’art pour améliorer le service routier

Cette interruption de la circulation est nécessaire pour la réalisation d’un nouvel ouvrage d’art à l’intersection du tronçon routier avec la voie ferrée. Cette construction s’inscrit dans une démarche d’amélioration du niveau de service de cette section de la route provinciale n° 4608, selon un communiqué du ministère.

L’objectif est de fluidifier le trafic et d’optimiser la sécurité des usagers. La reprise normale de la circulation est prévue après l’achèvement des travaux, soit dans environ quatre mois. Le ministère invite les usagers à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation mise en place pour leur sécurité.

Routes alternatives et consignes de sécurité pour les usagers

Pour pallier à cette coupure, le ministère propose plusieurs itinéraires alternatifs. Les usagers peuvent emprunter l’échangeur Ain Dalia de l’autoroute A5 via la route provinciale n° 4602 vers la rocade des deux mers ou bien l’autoroute A5 vers l’échangeur de Melloussa. Ils ont également la possibilité de prendre la route nationale n°2 et la route provinciale n°4607 en direction des communes Zinnat et Al Aouama.

Le respect des panneaux de signalisation est impératif pour garantir la sécurité de tous. Pour rester informés, les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site du ministère, l’application mobile « MaRoute » ou à contacter le centre de permanence de la Direction des Travaux et de l’Exploitation Routière.