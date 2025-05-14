Travaux publics : Feu vert pour des projets routiers majeurs à Alger, impact attendu en 2025

L’avenir des infrastructures routières à Alger s’annonce prometteur. En effet, plusieurs projets majeurs de travaux publics ont récemment reçu le feu vert pour leur réalisation. Ces initiatives ambitieuses visent à transformer le paysage urbain de la capitale algérienne et à améliorer considérablement la mobilité de ses habitants. Quels sont ces projets ? Quel impact auront-ils sur la vie quotidienne des Algérois ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, en explorant les détails de ces projets routiers d’envergure qui devraient voir le jour cette année.

Projets routiers d’intérêt général à Alger : déclaration d’utilité publique

Deux décrets exécutifs ont été récemment publiés dans le Journal officiel n° 27, déclarant l’utilité publique de deux projets routiers majeurs dans la wilaya d’Alger. Ces projets, considérés comme d’intérêt général et stratégiques pour le pays, concernent la construction d’un échangeur reliant les routes nationales n° 63 et n° 1 entre Saoula et Birkhadem, ainsi que le doublement de la route nationale n° 38 entre Djasr Kasentina et El Harrach.

Les biens immobiliers et les droits réels immobiliers nécessaires à ces opérations sont également concernés par cette déclaration d’utilité publique.

Détails des travaux prévus pour les projets routiers

Le premier projet concerne la construction d’un échangeur entre les routes nationales n° 63 et n° 1, reliant Saoula à Birkhadem. Les travaux incluent l’aménagement de trois kilomètres de route principale avec bretelles, trois giratoires, un terre-plein central et des trottoirs. Trois ouvrages d’art et un mur de soutènement sont également prévus. Le second projet vise le dédoublement de la route nationale n° 38 entre Djasr Kasentina et El Harrach.

Ce chantier comprendra neuf kilomètres et demi de route, deux passerelles, un terre-plein central et des trottoirs, ainsi que le dédoublement d’un ouvrage sous la route nationale n° 1. Ces projets stratégiques visent à améliorer la fluidité du trafic et la sécurité routière.

Financement et expropriation : aspects clés des projets routiers

Les superficies totales nécessaires à ces opérations sont de sept hectares et cinquante ares pour l’échangeur entre Saoula et Birkhadem, et six hectares et cinquante ares pour le dédoublement de la route entre Djasr Kasentina et El Harrach. Ces terrains, situés dans la wilaya d’Alger, seront soumis à des opérations d’expropriation.

Les fonds nécessaires à ces indemnités doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public, comme stipulé par les décrets. Cette mesure garantit une compensation équitable aux propriétaires concernés, assurant ainsi le bon déroulement des travaux.