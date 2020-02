Bordée au nord par la mer méditerranée et délimité au sud par le désert de Sahara, l’Algérie fait désormais partie des destinations touristiques africaines à ne pas rater. Outre ses spécialités culinaires comme les savoureuses pizzas algériennes, le pays se démarque par son architecture unique où se croisent les cultures orientales et occidentales…

Pour voyager en Algérie depuis la France, la traversée en Ferry entre Marseille et Alger s’avère une solution économique, surtout pour les familles qui ne souhaitent pas se séparer de leur voiture.

À la découverte de l’Algérie

L’Algérie est l’un des plus grands pays d’Afrique du Nord et aussi l’un des plus cosmopolites du continent. Après avoir été occupé par les peuples Numides, Maures et Berbères dans le passé, le pays bénéficie désormais de nombreux sites historiques fascinants et d’un patrimoine culturel riche et varié. Parmi les endroits et monuments à découvrir sur place se démarquent :

Le marché de la Casbah (citadelle) ;

Les musées d’Algérie ;

Les villes romaines ;

Les médinas animées ;

Les mosquées du XIe siècle ;

La cathédrale de la Dame du Nord.

Avec plusieurs ports situés sur un littoral de 1 600km, le pays est propice à la navigation vers le sud de l’Europe et propose une multitude d’options de Ferry Algerie. La traversée de la mer Méditerranée depuis la France est relativement longue, alors autant réserver une cabine plus confortable pour profiter pleinement du voyage.

Comment voyager en Algérie en ferry ?

Idéalement située au sommet de l’Afrique, l’Algérie profite d’une position géographique exceptionnelle qui offre des traversées en Ferry depuis l’Espagne continentale. La plupart de celles-ci se font au départ de Marseille.

Pour l’heure, seules quatre routes de Ferry opèrent entre l’Hexagone et l’Algérie, pour 11 liaisons par semaine au total. Les deux routes sont assurées par la compagnie maritime Corsica Linea :

1 ère route : elle relie Marseille et Bejaia une fois par semaine ;

route : elle relie Marseille et Bejaia une fois par semaine ; 2ème route : elle assure la liaison entre Marseille et Alger 4 fois par semaine.

Si vous souhaitez tenter cette aventure, il suffit de vous rendre au port de Marseille avec votre voiture.

Pourquoi choisir Corsica Linea pour se rendre en Algérie ?

Parmi les compagnies maritimes qui assurent les liaisons en Ferry entre la France et l’Algérie, Corsica Linea se distingue par la diversité de son offre et la qualité de ses services. Depuis sa création en 2016, elle ne cesse de surprendre, notamment avec ses offres promotionnelles qui font le bonheur de toute la famille. Depuis le port de Marseille, elle propose :

Des lignes vers des pays maghrébins : Tunisie, Sardaigne (en été) et Algérie.

Quatre ports en Corse : Ajaccio, Porto Vecchio, l’Île Rousse et Bastia.

Corsica Linea dispose entre autres de 7 bateaux, dont 5 cargos mixtes et 2 ferries, avec des services divers et adaptés à tous les besoins : Wi-fi, distributeurs, piscines, etc.

Côté prix, la compagnie propose régulièrement des codes promo et des tarifs adaptés à tous les budgets : tarif Escapade, tarif Famille, tarif Flash et débarquement prioritaire. N’hésitez donc pas à consulter l’offre actuelle pour profiter de votre traversée en Ferry en Algérie, seul ou en famille !