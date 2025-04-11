Tremblement de terre : une secousse de 4,3 degrés frappe le sud-est de Maknassy, les détails

Un tremblement de terre d’une magnitude de 4,3 a récemment secoué le sud-est de Maknassy, suscitant une vague d’inquiétude parmi les habitants. Cette région, bien que régulièrement sujette à des activités sismiques, n’avait pas connu de secousse de cette ampleur depuis plusieurs années.

Cet article se propose de vous fournir tous les détails sur cet événement, en mettant l’accent sur les données techniques du séisme, son impact sur la population locale et les mesures prises par les autorités pour assurer la sécurité de tous. Restez connectés pour en savoir plus sur cette actualité qui a marqué la région de Maknassy.

Secousse tellurique enregistrée par l’INM : détails et explications

L’Institut national de la météorologie (INM) a révélé, dans une déclaration officielle, que ses capteurs sismiques ont détecté une secousse tellurique le mercredi 9 avril 2025 à 20h56. Cette perturbation géologique, mesurée à 4,3 sur l’échelle de Richter, a eu son épicentre au sud-est de Maknassy, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Les résidents locaux ont confirmé avoir ressenti les vibrations. Une secousse tellurique est un mouvement brusque du sol causé par la libération d’énergie accumulée dans la croûte terrestre, généralement due à l’activité tectonique.

Comprendre la magnitude et l’épicentre de la secousse

La magnitude 4,3 sur l’échelle de Richter, indiquée par l’INM, signifie que la secousse était modérée mais suffisamment forte pour être ressentie par les habitants. L’échelle de Richter est logarithmique, ce qui signifie qu’une secousse de magnitude 4,3 libère 10 fois plus d’énergie qu’une secousse de magnitude 3,3. L’épicentre, situé au sud-est de Maknassy, est le point à la surface de la Terre directement au-dessus du foyer, où le tremblement commence.

Il est crucial pour déterminer l’intensité et la direction des ondes sismiques, aidant ainsi à évaluer les dommages potentiels et à planifier les mesures d’urgence.

Témoignages des résidents suite à la secousse

Plusieurs habitants de la région ont partagé leurs expériences, exprimant leur surprise et leur inquiétude face à cette secousse tellurique. Certains ont rapporté des dommages matériels mineurs, mais aucun blessé n’a été signalé. La peur était palpable chez certains, tandis que d’autres étaient plus surpris par l’événement.

Ces témoignages soulignent l’importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation du public à ces phénomènes naturels imprévisibles.