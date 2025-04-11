Tremblement de terre : une secousse de 4,3 degrés frappe le sud-est de Maknassy, les détails

Sud-est de Maknassy

Un tremblement de terre d’une magnitude de 4,3 a récemment secoué le sud-est de Maknassy, suscitant une vague d’inquiétude parmi les habitants. Cette région, bien que régulièrement sujette à des activités sismiques, n’avait pas connu de secousse de cette ampleur depuis plusieurs années.

Cet article se propose de vous fournir tous les détails sur cet événement, en mettant l’accent sur les données techniques du séisme, son impact sur la population locale et les mesures prises par les autorités pour assurer la sécurité de tous. Restez connectés pour en savoir plus sur cette actualité qui a marqué la région de Maknassy.

Secousse tellurique enregistrée par l’INM : détails et explications

L’Institut national de la météorologie (INM) a révélé, dans une déclaration officielle, que ses capteurs sismiques ont détecté une secousse tellurique le mercredi 9 avril 2025 à 20h56. Cette perturbation géologique, mesurée à 4,3 sur l’échelle de Richter, a eu son épicentre au sud-est de Maknassy, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Les résidents locaux ont confirmé avoir ressenti les vibrations. Une secousse tellurique est un mouvement brusque du sol causé par la libération d’énergie accumulée dans la croûte terrestre, généralement due à l’activité tectonique.

Secousse tellurique

Comprendre la magnitude et l’épicentre de la secousse

La magnitude 4,3 sur l’échelle de Richter, indiquée par l’INM, signifie que la secousse était modérée mais suffisamment forte pour être ressentie par les habitants. L’échelle de Richter est logarithmique, ce qui signifie qu’une secousse de magnitude 4,3 libère 10 fois plus d’énergie qu’une secousse de magnitude 3,3. L’épicentre, situé au sud-est de Maknassy, est le point à la surface de la Terre directement au-dessus du foyer, où le tremblement commence.

Il est crucial pour déterminer l’intensité et la direction des ondes sismiques, aidant ainsi à évaluer les dommages potentiels et à planifier les mesures d’urgence.

Témoignages des résidents suite à la secousse

Plusieurs habitants de la région ont partagé leurs expériences, exprimant leur surprise et leur inquiétude face à cette secousse tellurique. Certains ont rapporté des dommages matériels mineurs, mais aucun blessé n’a été signalé. La peur était palpable chez certains, tandis que d’autres étaient plus surpris par l’événement.

Ces témoignages soulignent l’importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation du public à ces phénomènes naturels imprévisibles.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.