Triomphe à l’Université Ferhat Abbas : 3 génies décrochent un brevet révolutionnaire en dosimétrie luminescente

L’Université Ferhat Abbas, en Algérie, est sur le point de marquer l’histoire de la science. Trois de ses brillants étudiants ont réussi à décrocher un brevet révolutionnaire dans le domaine de la dosimétrie luminescente. Cette avancée majeure pourrait bien changer la donne dans le monde de la recherche scientifique et médicale. Découvrez comment ces jeunes génies ont réussi à se distinguer par leur ingéniosité et leur détermination, et quelles sont les implications potentielles de leur découverte pour l’avenir.

Restez avec nous pour une plongée fascinante dans cette histoire d’innovation et de triomphe académique.

Triomphe de la recherche à l’Université Ferhat Abbas : un brevet en dosimétrie luminescente

Un trio de chercheurs de l’Université Ferhat Abbas de Sétif, Fayçal Kharfi, Chahrazed Benkhelifa et Malia Hemissi, ont décroché un brevet pour leur travail innovant dans le domaine de la dosimétrie luminescente. Cette technique, qui permet de mesurer les doses de radiations ionisantes, a été améliorée par ces chercheurs pour augmenter la sensibilité des appareils utilisés en radiologie.

Le brevet, déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INAPI), marque une avancée significative dans l’utilisation de l’alumine dopée à l’antimoine et au sodium pour la dosimétrie des rayonnements ionisants. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche, la médecine et l’industrie.

Une avancée majeure pour la sensibilité des appareils de radiologie

Le brevet déposé par les chercheurs de l’Université Ferhat Abbas concerne une innovation majeure dans le domaine de la dosimétrie luminescente. En utilisant de l’alumine doublement dopée à l’antimoine (Sb) et au sodium (Na), ils ont réussi à améliorer considérablement la sensibilité des appareils de mesure en radiologie.

Selon le Pr Mohamed-Elhadi Latreche, directeur de l’université, cette avancée représente un « développement qualitatif » qui pourrait avoir des implications significatives dans divers domaines tels que la recherche, la médecine et l’industrie. Cette réalisation illustre l’esprit d’innovation qui caractérise l’université et renforce son rayonnement aux niveaux national et international.

Renforcement du prestige de l’Université Ferhat Abbas à l’échelle nationale et internationale

Cette réalisation majeure souligne l’engagement de l’Université Ferhat Abbas en faveur de l’innovation et de la recherche de pointe, renforçant ainsi son prestige tant au niveau national qu’international. L’université soutient activement toutes les initiatives de recherche qui enrichissent le savoir et servent la société et le pays.

Cette avancée s’inscrit dans une série de succès que l’université a remportés ces dernières années, témoignant de la dynamique positive de la recherche scientifique et des compétences académiques exceptionnelles de cette institution universitaire, comme l’a souligné le Pr Latreche.