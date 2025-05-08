Triomphe à Paris : Camille Taos Arbouz, étoile montante de l’Opéra Africain, couronnée en 2025

L’Opéra Africain est en pleine effervescence avec l’émergence de nouveaux talents. Parmi eux, Camille Taos Arbouz, une étoile montante qui fait briller le continent africain sur la scène internationale. Couronnée à Paris cette année, elle incarne le renouveau et l’excellence de cet art lyrique. Cet article vous invite à découvrir le parcours exceptionnel de cette artiste qui, par sa voix et son talent, a su conquérir le cœur du public parisien et bien au-delà.

Plongez dans l’univers fascinant de l’Opéra Africain et de cette jeune prodige qui marque de son empreinte l’histoire de la musique classique.

Camille Taos Arbouz, couronnée au Grand Prix des Voix d’Opéra d’Afrique 2025

La scène lyrique africaine a été illuminée par la performance éblouissante de Camille Taos Arbouz lors du concours international des Voix d’Opéra d’Afrique 2025. Cette artiste franco-algérienne a su captiver le jury et le public à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris, lui permettant de remporter le Grand Prix.

Son parcours musical, débutant avec la clarinette avant de se tourner vers le chant lyrique, témoigne de sa passion et de son dévouement pour la musique. Diplômée en musicologie et récipiendaire d’un DEM avec mention, elle a collaboré avec des ensembles prestigieux tels que Fiat Cantus, l’Orchestre Lamoureux et l’Opéra de Massy.

Le concours international des grandes voix d’Opéra d’Afrique : une plateforme pour les talents lyriques africains

Le concours international des grandes voix d’Opéra d’Afrique, organisé par Africa Lyrics Opéra et soutenu par l’organisation Women of Africa, vise à mettre en lumière les talents lyriques africains et afro-descendants. Depuis sa création en 2021, le concours a offert aux lauréats des opportunités de formation, des masterclasses et des collaborations avec des institutions françaises de renom.

Quinze candidats issus de différents pays du continent africain ont participé à cette édition, répartis en trois catégories : Semi-professionnels, Amateurs et Jeunes espoirs. Un jury international composé de figures emblématiques du monde lyrique a évalué les finalistes, couronnant Camille Taos Arbouz dans la catégorie des Semi-professionnels.

Les autres talents récompensés lors du concours Voix d’Opéra d’Afrique 2025

Outre le triomphe de Camille Taos Arbouz, d’autres artistes ont également été honorés lors de ce concours. Dans la catégorie Amateur, c’est le Congolais Johnny Mutombo qui a séduit le jury et remporté le premier prix. Du côté des Jeunes espoirs, l’américano-sénagalo-tobagonienne Adja Thomas-Mbaye a brillé par son talent, décrochant ainsi le premier prix.

Ces distinctions viennent souligner la richesse et la diversité des voix lyriques africaines et afro-descendantes. Elles témoignent également de l’engagement du concours international des grandes voix d’Opéra d’Afrique à promouvoir ces talents sur la scène internationale.