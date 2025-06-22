Triomphe culinaire : Yasmina Sellam remporte le Gourmand Cookbook Awards 2025 avec son livre sur le couscous algérien

C’est une victoire savoureuse pour Yasmina Sellam, qui vient de décrocher le prestigieux Gourmand Cookbook Awards 2025. Son ouvrage dédié au couscous algérien a su séduire les papilles des jurés et lui offrir une reconnaissance internationale. Un triomphe culinaire qui met en lumière la richesse de la gastronomie algérienne et l’art de la table de ce pays du Maghreb.

Découvrez comment cette passionnée de cuisine a réussi à transformer un plat traditionnel en véritable star des fourneaux.

Yasmina Sellam remporte les Gourmand Cookbook Awards 2025 avec son livre sur la cuisine algérienne

La renommée de la cuisine algérienne s’est une fois de plus affirmée sur la scène internationale grâce à Yasmina Sellam. Cette chef étoilée a décroché le premier prix aux Gourmand Cookbook Awards 2025, qui se sont tenus en Bulgarie, pour son livre « Les saveurs d’Algérie : un voyage culinaire ». Ce n’est pas la première fois que Sellam impressionne les juges de ce prestigieux concours.

En effet, elle avait déjà remporté le prix en 2023 en Suède avec son livre « Mémoire culinaire de l’Algérie ». Ces distinctions successives témoignent de son engagement indéfectible à valoriser l’héritage culinaire algérien avec passion et inventivité.

Yasmina Sellam, une ambassadrice de la cuisine algérienne

Yasmina Sellam ne cesse d’émerveiller les jurys internationaux avec sa cuisine authentique et innovante. Son travail met en valeur les traditions gastronomiques algériennes, qu’elle présente avec passion et créativité dans ses ouvrages. Sa dernière victoire aux Gourmand Cookbook Awards 2025 confirme son engagement à promouvoir l’héritage culinaire de son pays.

Des chefs de renom, comme l’argentin Chakal, ont salué son travail, soulignant l’originalité de ses recettes et l’authenticité de sa démarche. Ces éloges internationaux témoignent de l’attrait grandissant pour la cuisine algérienne, dont Yasmina Sellam est une ambassadrice de choix.

Les ouvrages de Yasmina Sellam, un hommage à la diversité culturelle algérienne

Les livres de Yasmina Sellam ne sont pas de simples recueils de recettes. Ils sont une véritable célébration des terroirs, des savoir-faire ancestraux et de la diversité culturelle de l’Algérie. En mettant en lumière ces aspects souvent méconnus de la gastronomie algérienne, elle contribue à accroître sa visibilité sur la scène internationale.

Ses victoires successives aux Gourmand Cookbook Awards ont renforcé cette tendance, attirant l’attention du monde entier sur les saveurs uniques de l’Algérie. Motivée par le désir de partager la richesse de son patrimoine culinaire avec le monde, Yasmina Sellam continue d’écrire et de cuisiner, faisant rayonner la cuisine algérienne bien au-delà de ses frontières.