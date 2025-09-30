Triomphe du Centre Malaika : consécration attendue au CREMAI 2025

Le Centre Malaika, véritable épicentre de l’innovation et du progrès, s’apprête à vivre un moment historique lors du CREMAI 2025. Cette consécration tant attendue pourrait bien marquer un tournant décisif dans le parcours de ce centre d’excellence.

Alors que les projecteurs du monde entier sont braqués sur cet événement majeur, découvrez comment le Centre Malaika se prépare à triompher et à inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire du CREMAI. Restez connectés pour suivre cette aventure exceptionnelle qui promet d’être riche en émotions et en surprises.

La 11e édition du CREMAI et le Trophée du Chef Omar : une célébration de la gastronomie et de l’inclusion

La 11e édition du Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et des Métiers de l’Alimentation (CREMAI), organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par plusieurs compétitions culinaires.

🔴🇲🇦 Le Maroc triomphe à CREMAI 2025 en remportant la Coupe d’Afrique et Moyen-Orient des Cheffes (Trophée Morjane Halima) à Marrakech ! Une victoire qui célèbre l’excellence et la créativité culinaire marocaine sur la scène africaine et internationale. Bravo à tous les talents ! pic.twitter.com/z1LcoJgfrE — NejMaroc (@NejMaroc) September 23, 2025



Parmi elles, le Trophée du Chef Omar, un concours dédié aux chefs à besoins spécifiques, a suscité une vive émotion. Ce prix, remporté par les jeunes du Centre Malaika de Marrakech, spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de trisomie 21, a témoigné de leur talent et de leur persévérance, illustrant parfaitement l’esprit d’inclusion qui caractérise cet événement.

Le Centre Malaika, lauréat du prestigieux Trophée du Chef Omar

Le Centre Malaika de Marrakech, connu pour son engagement envers les enfants et les jeunes atteints de trisomie 21, a brillamment remporté le Trophée du Chef Omar lors de cette 11e édition du CREMAI. Cette victoire a suscité une grande fierté et une émotion intense, mettant en lumière le talent, la ténacité et l’esprit d’inclusion qui animent ces jeunes.

Ce succès illustre parfaitement la mission du Centre Malaika : offrir à ces jeunes des opportunités d’épanouissement et d’intégration sociale et professionnelle. La présidente de l’Association Malaika, Mme Darya Mazdaoui, a exprimé sa profonde gratitude envers tous les organisateurs et partenaires de l’événement, soulignant que ce trophée est bien plus qu’une récompense culinaire, c’est une reconnaissance des capacités de leurs bénéficiaires.

Les réactions suite à la victoire du Centre Malaika

Elle a souligné que cette victoire est plus qu’une simple récompense culinaire, elle symbolise la mission du Centre Malaika et du CREMAI : promouvoir les talents sans distinction et faire de la gastronomie un vecteur d’inclusion et d’espoir. Cette victoire illustre parfaitement l’importance de l’inclusion et de l’espoir dans le domaine de la gastronomie, mettant en lumière le courage et la passion des jeunes du Centre Malaika.