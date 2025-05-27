Triomphe inattendu à la 2ᵉ édition du Dislog Golf Open : Kenza Boutaleb et Brahim Dkari créent la surprise !

Lors de la deuxième édition du Dislog Golf Open, un événement sportif majeur qui a su s’imposer dans le paysage golfique international, deux figures montantes ont créé l’événement. Kenza Boutaleb et Brahim Dkari, deux talents prometteurs, ont brillamment déjoué les pronostics. Leur performance inattendue a non seulement marqué les esprits mais aussi redéfini les attentes pour les compétitions à venir.

Plongez avec nous dans le récit de cette journée exceptionnelle où ces deux golfeurs ont écrit une nouvelle page de l’histoire du golf.

La 2ᵉ édition du Dislog Golf Open : un événement sportif d’exception

Le samedi 24 mai 2025, le Bahia Golf Beach de Bouznika a accueilli la deuxième édition du Dislog Golf Open sous un ciel clément. Cet événement sportif, orchestré par le Président Moncef Belkhayat, a réuni 92 golfeurs, dont des invités prestigieux. La compétition, organisée en formule scramble, a vu la participation de 46 équipes.

Le Dislog Golf Open, au-delà d’être une compétition, est un moment privilégié pour le groupe Dislog pour renforcer ses liens avec ses partenaires stratégiques et affirmer son engagement envers le sport.

Les vainqueurs du Dislog Golf Open et leurs récompenses

La compétition a été marquée par l’excellence de Kenza Boutaleb et Brahim Dkari, qui ont su se distinguer par leur performance remarquable. Leur stratégie de jeu et leur maîtrise technique ont fait d’eux les vainqueurs incontestés de cette édition. Les trois meilleures paires en net ont été honorées par des récompenses prestigieuses, soulignant ainsi leur talent et leur détermination.

De même, l’équipe la plus performante en brut a été mise à l’honneur, témoignant de l’esprit de compétitivité et de l’engagement sportif qui caractérisent le Dislog Golf Open.

Dislog Group : un acteur industriel engagé pour le sport

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel marocain diversifié et intégré, spécialisé dans les biens de grande consommation (FMCG), la santé et les dispositifs médicaux. Le groupe s’articule autour de trois pôles stratégiques : l’hygiène, l’alimentaire et la santé. Le sport occupe une place prépondérante dans la stratégie de communication du groupe, favorisant la cohésion et le rayonnement.

Le Dislog Golf Open illustre parfaitement cet engagement. Avec plus de 150 marques à son actif et plus de 3 400 collaborateurs, Dislog Group contribue activement à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe.