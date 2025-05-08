Triomphe inattendu : CRB, Akbou et l’USMA sacrés champions de la Coupe d’Algérie Jeunes 2025 !

L’année 2025 restera gravée dans les annales du football algérien. Un triomphe inattendu a vu le CRB, Akbou et l’USMA être couronnés champions de la Coupe d’Algérie Jeunes. Ces équipes ont su déjouer les pronostics et s’imposer avec brio sur le terrain, offrant à leurs supporters des moments de joie intense. Dans cet article, nous reviendrons sur cette compétition palpitante, les performances remarquables de ces jeunes talents et les moments forts qui ont marqué cette édition.

Préparez-vous à revivre une saison de football exceptionnelle, riche en émotions et en surprises.

Les finales de la Coupe d’Algérie Mobilis des catégories jeunes : un événement marquant pour le football algérien

Le 3 mai 2025, le stade du 8 mai 1945 à Sétif a été le théâtre des finales de la Coupe d’Algérie Mobilis des catégories jeunes. Le CR Belouizdad a triomphé dans la catégorie des moins de 19 ans en battant le MC Alger aux tirs au but (5-4), après un match réglementaire conclu sur un score de 2-2. L’USM Alger a remporté la Coupe d’Algérie des moins de 15 ans en s’imposant 2-0 face au WA Mostaganem.

Enfin, l’Olympique Akbou a décroché la victoire dans la catégorie des moins de 17 ans en venant à bout de l’ES Sétif aux tirs au but (7-6). Ces finales ont souligné l’importance de la formation des jeunes talents dans le football algérien.

Les détails des victoires en Coupe d’Algérie des catégories jeunes

Le CR Belouizdad a réalisé un exploit remarquable dans la catégorie U19, renversant le MC Alger après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Ils ont égalisé en seconde période avant de s’imposer aux tirs au but (5-4), succédant ainsi au MCA, vainqueur de l’édition précédente. Dans la catégorie U15, l’USM Alger a dominé le WA Mostaganem avec un score final de 2-0, prenant la relève de la JS Kabylie, championne de l’année dernière.

Enfin, l’Olympique Akbou a triomphé dans la catégorie U17 en battant l’ES Sétif aux tirs au but (7-6), succédant au Paradou AC. Ces résultats témoignent de la compétitivité et du talent prometteur des jeunes footballeurs algériens.

Changements de garde dans le football algérien des jeunes

L’USM Alger a pris la relève de la JS Kabylie en remportant la Coupe d’Algérie U15, marquant un tournant significatif dans cette catégorie. De même, l’Olympique Akbou a succédé au Paradou AC dans la catégorie U17, illustrant une évolution notable des équipes.

Ces changements de garde ont eu un impact considérable sur le paysage du football algérien, soulignant l’émergence de nouveaux talents et la compétitivité croissante des équipes. Comparativement à l’année précédente, ces résultats démontrent une dynamique changeante et promettent un avenir passionnant pour le football algérien des jeunes.