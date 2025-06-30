Triomphe inattendu : Les jeunes d’Oran décrochent le titre du tournoi U17 de DTN

C’est une victoire qui a surpris plus d’un. Les jeunes footballeurs d’Oran ont créé la sensation en remportant le prestigieux tournoi U17 de DTN. Un exploit qui a fait vibrer toute l’Algérie et qui a mis en lumière le talent et la détermination de ces jeunes champions. Retour sur ce triomphe inattendu qui a marqué les esprits et promet un bel avenir pour le football algérien.

Triomphe de la Ligue d’Alger au tournoi « Khoder El Moustakbel » U17 – Oran 2025

Le tournoi « Khoder El Moustakbel » U17 – Oran 2025 a vu le sacre de l’équipe régionale de la Ligue d’Alger, qui a brillamment remporté la finale contre la Ligue d’Oran sur un score de 2-0. La rencontre s’est déroulée ce samedi matin sur le terrain du stade Ahmed Zabana. Le rôle du capitaine de l’équipe d’Alger a été déterminant dans cette victoire.

Il a eu l’honneur de recevoir le trophée des mains des membres du Bureau fédéral, en présence des présidents des Ligues régionale et wilayale d’Oran. Ce tournoi a rassemblé neuf sélections régionales pour trois jours de compétition intense à Oran.

Distinctions honorifiques pour les équipes d’Oran et de Blida

La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence notable des présidents des Ligues régionale et wilayale d’Oran, Messieurs Miloud Ghorbal et Abdelkader Bouteiba. Les sélections d’Oran et de Blida n’ont pas été en reste lors de cette célébration.

En effet, l’équipe d’Oran, qui a terminé à la deuxième place du tournoi, et celle de Blida, qui s’est classée troisième, ont été dignement honorées. Ces distinctions viennent récompenser leurs performances remarquables tout au long de ce tournoi qui a mis en lumière le potentiel des jeunes talents du football algérien.

Le tournoi, une plateforme de détection des talents prometteurs

Ce tournoi s’inscrit dans le cadre du programme de la Direction technique nationale (DTN) visant à identifier les jeunes talents prometteurs. Il constitue une initiative cruciale pour le développement du football en Algérie, permettant d’évaluer et de promouvoir les compétences des jeunes joueurs. Les performances individuelles ont été particulièrement remarquables lors de ce tournoi.

Mohamed Rayane Lounas de la Ligue d’Alger a été couronné meilleur gardien de but, tandis que son coéquipier Yacine Abed a brillé en remportant les titres de meilleur joueur et meilleur buteur. Ces distinctions soulignent l’importance de ces plateformes pour la détection et la promotion des talents émergents.