Triomphe inattendu : Les jeunes prodiges U15 de la Wilaya d’Alger remportent le prestigieux concours DTN

C’est une victoire qui a surpris plus d’un. Les jeunes talents U15 de la Wilaya d’Alger ont créé l’événement en remportant le prestigieux concours DTN. Un exploit qui a mis en lumière ces prodiges du football, faisant la fierté de toute une nation. Dans cet article, nous reviendrons sur ce triomphe inattendu, les performances exceptionnelles de ces jeunes joueurs et l’impact de cette victoire sur le football algérien.

Restez avec nous pour découvrir comment ces étoiles montantes ont réussi à s’imposer face à des adversaires redoutables et à inscrire leur nom dans l’histoire du sport national.

Triomphe de l’équipe d’Alger au Tournoi des Jeunes Talents U15 – Oran 2025

L’équipe d’Alger a brillamment remporté le Tournoi des Jeunes Talents U15 – Oran 2025, en s’imposant face à Sétif lors d’une finale palpitante qui s’est soldée par un score de 3-2. Le match décisif s’est déroulé le mardi 24 juin 2025 au stade Miloud Hadefi.

La cérémonie de remise du trophée a été présidée par M. Ali Moucer, Directeur Technique National, en compagnie de plusieurs dignitaires sportifs. L’équipe d’Alger a tracé son chemin vers la victoire finale en éliminant Biskra en demi-finale sur un score de 2-0.

Les temps forts du Tournoi des Jeunes Talents U15 – Oran 2025

Le tournoi a vu la participation de 18 équipes U15, avec des matchs disputés sur quatre stades d’Oran du 22 au 24 juin. L’équipe d’Oran a su se distinguer en remportant la troisième place après une victoire convaincante contre Biskra lors du match de classement (2-0). Sétif, quant à elle, s’est qualifiée pour la finale en battant Oran sur le même score.

Les performances individuelles ont également été récompensées, avec Islam BOUCHLAGHEM (Alger) nommé meilleur joueur du tournoi et Lyes BEN SENADA (Oran) sacré meilleur gardien. Le titre de meilleur joueur de la finale est revenu à Houdeïfa KARDA (Sétif), tandis que Saïd KILANI (Alger) a été couronné meilleur buteur.

Distinctions individuelles et cérémonie de remise des prix

La cérémonie de remise des prix a été un moment fort du Tournoi des Jeunes Talents U15 – Oran 2025. Le Directeur Technique National, M. Ali Moucer, a eu l’honneur de remettre le trophée à l’équipe d’Alger, en présence de plusieurs personnalités sportives.

Des distinctions individuelles ont également été décernées pour saluer les performances exceptionnelles. Islam BOUCHLAGHEM (Alger) a été élu meilleur joueur du tournoi, tandis que Lyes BEN SENADA (Oran) a reçu le titre de meilleur gardien. Houdeïfa KARDA (Sétif) a été distingué comme le meilleur joueur de la finale et Saïd KILANI (Alger) a été honoré en tant que meilleur buteur du tournoi.